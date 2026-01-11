快訊

台資佔比近9成 王毅訪賴索托讚譽恪守一中原則

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外長王毅（右）10日至11日在賴索托進行正式訪問，並於10日與賴索托首相馬特凱恩（左）進行會晤。（圖／取自大陸外交部）

大陸外長王毅10日至11日在賴索托進行正式訪問，並於10日與賴索托首相馬特凱恩進行會晤，王毅說，中方贊賞賴方恪守一個中國原則，並支持賴捍衛國家主權、民族尊嚴及發展權益。值得注意的是，我外交部資料顯示，台商是賴索托最大投資來源。

根據大陸外交部訊息，中賴雙方發布聯合新聞公報，其中提及，雙方一致決定在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持。賴方「重申堅定奉行一個中國原則，承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。賴方堅決反對任何形式的『台灣獨立』，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。聯合國大會第2758號決議權威性不容質疑和挑戰。」

王毅表示，2024年中非合作論壇北京峰會以來，雙方合作推進「十大夥伴行動」，成功落實一批重點項目，有力促進賴發展振興。中方願同賴方一道，加強治國理政經驗交流，密切多邊領域協作，推動中賴戰略夥伴關係取得更大發展。

王毅指出，雙方要繼續堅定相互支持，中方將加快推動對非洲零關稅措施在賴落地，擴大兩國經貿投資和產業合作，為賴特色產品輸華提供更多便利，持續助力賴國家發展。「中方將繼續堅定站在非洲國家一邊，為包括賴在內全球南方主持公道，反對單邊霸凌，攜手推動構建人類命運共同體。」

台灣與賴索托關係密切，除了兩國在1990年至1994年間有邦交關係，據我外交部網站資料顯示，賴索托經濟主要仰賴一方面大批赴南非礦場工作的礦工匯回薪資；另一方面台灣廠商在賴國投資成衣、紡織及鞋類生產所創造的就業機會。據經濟部2025年的經貿檔案，在賴索托的台商約40家，超過半數從事紡織相關產業，包括成衣、紡織、繡花、印花與包裝紙，投資總額約10億美元，為賴索托最大外資來源，占比將近90%。

外交部 中方 王毅

中國和非盟稱嚴重關切委內瑞拉 需尊重各國主權

中日關係惡化...王毅與芬蘭外長通話 「揭露高市早苗的倒行逆施」

談委瑞內拉局勢 王毅：從不認為哪個國家可充當國際警察

李在明訪陸前中韓外長通話 王毅批日「一些政治勢力試圖開歷史倒車」

台資佔比近9成 王毅訪賴索托讚譽恪守一中原則

大陸外長王毅10日至11日在賴索托進行正式訪問，並於10日與賴索托首相馬特凱恩進行會晤，王毅說，中方贊賞賴方恪守一個中國...

陸版太空戰艦「南天門計劃」非科幻？官媒：正在推進中

「南天門計劃」不只是科幻？央視軍事微信公眾號10日發布題為「沒聽錯！『南天門計劃』正照進現實」的訊息，除披露「南天門計劃...

撒手鐧？日媒：銷售稀土的中企 已通知日方停簽新合約

中國繼禁止所有兩用物項向日本的軍事用戶、軍事用途等出口，及對原產於日本的進口二氯矽烷發起反傾銷調查之後，日媒報導，銷售稀...

中智庫公布30頁報告：日本祕密產鈽 可一夜間擁核武

中國近日再度針對日本核議題提出強烈警告，來自北京的智庫公布一份30頁官方報告，指控日本可能已祕密生產可用於核武器的鈽，並...

李在明證實已請求中方租借2貓熊 將安置光州動物園

南韓總統李在明9日主持光州和全羅南道行政合併相關座談會時表示，他日前訪問中國與習近平會談時請求中方向韓方再租借一對熊貓，...

陸開年反貪專題片 前農業部長唐仁健鏡頭前懺悔

大陸反貪腐的紀錄片首集在11日20時於央視播出，值得注意的是，首集預告片披露，受賄人民幣2.68億元（約新台幣12億元）...

