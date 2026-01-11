快訊

突取消訪索馬利亞但與外長通話 陸外長：反對索馬利蘭勾結台灣謀獨

川普：委內瑞拉現在有美軍罩 「這國」別想再拿到委國石油

中國專家問AI：未來5年 影響美中關係最大變量是AI

中央社／ 台北11日電

德意志銀行中國區首席經濟學家熊奕昨天在上海一場經濟論壇上表示，中美兩個人工智慧（AI）模型都認為，未來5年影響美中關係最大的變量是AI，美中哪一方能在AI浪潮中取得優勢，就會對未來5年內的美中關係產生最大影響。

觀察者網報導，「2026年中國首席經濟學家論壇年會」10日在上海舉行，AI成為會中被熱烈討論的焦點話題，且被延伸到美中關係未來可能的演變上。

根據報導，熊奕提到，中美關係是2025年影響整個市場研究非常大的一個變量，但這一問題卻很難看得清楚。因此2025年底，他分別向美國及中國的各一個AI模型提問說：「你覺得，未來5年影響中美關係最大的變量是什麼？」。

熊奕說，美中這兩個AI模型給出的答案是一樣的，都指說影響中美關係未來5年最大的變量是AI，但各自的理由不同。但在報導中，他沒有提到美中兩個AI模型給出的具體理由為何。

針對上述答案，熊奕認為，在美中競爭過程中，誰能在這場AI浪潮中取得優勢，肯定會對未來5年內的中美關係平衡產生最大影響。

熊奕表示，對於AI產業的未來，業界人士經常說，未來1年和10年看得很清楚。但1到10年之間，如果卡在5年這個時間點上，「到底是什麼情況，可能就不是這麼清楚了」。

他說，AI雖在迅速發展，但在5年的時間窗口上存在諸多不確定性，雖然現在看起來是一片熱潮，但可能會有局部泡沫，或者發生破裂導致企業乃至產業估值下降，進而對整個經濟或推廣過程中的就業，產生各種影響。

熊奕提到，如果AI真的是最重要的變量，那麼在未來5年內發展波折出現時，哪一個經濟體能更好地因應AI發展過程中的波折，很可能就能在未來5年的美中關係中占據更大優勢。

美中關係 中美關係

延伸閱讀

MLB／布萊格曼向紅襪說再見 5年1億7500萬美元轉戰小熊

台中捷運綠線通車5年 累積運量破6000萬人次

AI眼鏡 智慧+平價…普及化關鍵

大陸鼻病毒升溫…疾管署曝台灣現況 專家籲幼兒「這症狀」要注意

相關新聞

台資佔比近9成 王毅訪賴索托讚譽恪守一中原則

大陸外長王毅10日至11日在賴索托進行正式訪問，並於10日與賴索托首相馬特凱恩進行會晤，王毅說，中方贊賞賴方恪守一個中國...

突取消訪索馬利亞但與外長通話 陸外長：反對索馬利蘭勾結台灣謀獨

連續36年新年首訪非洲的大陸外交部長王毅，突然取消原定9日對索馬利亞（Somalia）的歷史性訪問，直接從首站衣索比亞抵...

撒手鐧？日媒：銷售稀土的中企 已通知日方停簽新合約

中國繼禁止所有兩用物項向日本的軍事用戶、軍事用途等出口，及對原產於日本的進口二氯矽烷發起反傾銷調查之後，日媒報導，銷售稀...

中智庫公布30頁報告：日本祕密產鈽 可一夜間擁核武

中國近日再度針對日本核議題提出強烈警告，來自北京的智庫公布一份30頁官方報告，指控日本可能已祕密生產可用於核武器的鈽，並...

李在明證實已請求中方租借2貓熊 將安置光州動物園

南韓總統李在明9日主持光州和全羅南道行政合併相關座談會時表示，他日前訪問中國與習近平會談時請求中方向韓方再租借一對熊貓，...

陸開年反貪專題片 前農業部長唐仁健鏡頭前懺悔

大陸反貪腐的紀錄片首集在11日20時於央視播出，值得注意的是，首集預告片披露，受賄人民幣2.68億元（約新台幣12億元）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。