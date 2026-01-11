快訊

突取消訪索馬利亞但與外長通話 陸外長：反對索馬利蘭勾結台灣謀獨

川普：委內瑞拉現在有美軍罩 「這國」別想再拿到委國石油

高市早苗：無法容許中國加強兩用物項出口管制

中央社／ 台北11日電
日本首相高市早苗。歐新社
中國政府日前宣布加強管制出口到日本的軍民兩用品項。日本首相高市早苗今天對此表示，中國加強兩用物項出口管制，卻只針對日本，無法容許。

中國商務部6日公告，為維護國家安全和利益，即日起加強管制軍民兩用物項出口到日本，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口；也禁止任何國家和地區轉移相關兩用物項給日本。

據日本共同社報導，高市早苗在日本放送協會（NHK）11日播出的節目中，就中國加強兩用物項對日出口管制指責，「這次舉措只針對我國，與國際慣例大相徑庭，無法容許」。

中國6日起加強軍民兩用物項對日本出口管制，涵蓋稀土等上千物項，引發日方抗議與日企憂慮。日本外務省（相當於外交部）7日凌晨表示，已經就此向中方表達強烈抗議，並要求撤回。

中國駐日本大使館8日則宣布，日本外務事務次官船越健裕就中方加強軍民兩用物項對日出口管制所提交涉，遭中國駐日大使吳江浩駁回。

日媒解讀，這是針對日本首相高市早苗去年11月「台灣有事」說，加強向日本施壓的其中一環。

日本 軍事 高市早苗

