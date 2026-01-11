快訊

北捷紅線「其實還有一站」？ 台北人苦等10年揭內幕：終於蓋好了

碗盤泡在水裡等隔天再清洗省事？專家警告恐讓水槽成細菌溫床

00940是「什麼神仙ETF」台股3萬點還在破發？網苦笑：放下屠刀立地成佛

香港法院12日起處理黎智英案求情信

中央社／ 台北11日電

香港壹傳媒集團創辦人黎智英觸犯港版國安法等3罪上個月被判罪成，明日起法官將處理黎智英及其餘8名已認罪被告的求情信。

依香港法制，求情信是刑事案件中，被告人或其親友向法庭提交，旨在說明被告背景、真心悔意及改過決心，以求法官在量刑時能予以寬大處理的書面陳述，以幫助法官量刑考量。

香港文匯報今日報導，法庭由明日上午10時開始，在西九龍裁判法院（暫代高等法院），一併處理黎智英和包括6名前蘋果日報高層在內的其餘8名已認罪被告的求情，暫預留4日處理。

據司法機構近日公布，當日，正庭連同7個延伸庭合共派發491張公眾席。其中，正庭設有42個公眾席，以及約100張後備席，聆訊另設116個記者席，正庭占42席。

案件共有9名被告，黎智英經受審後被法庭定罪，前壹傳媒行政總裁及蘋果日報社長張劍虹、前蘋果日報副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（盧峯）及楊清奇（李平），已在2022年承認串謀勾結外力危害國安罪，「重光團隊」成員李宇軒和陳梓華則於2021年承認串謀勾結外力危害國安罪。

香港特區政府政制及內地事務局局長曾國衞昨日在一公開活動上表示，「黎智英被定罪，說明任何試圖破壞國家安全和團結、繁榮進步的圖謀都不會得逞，亦絕不會成功，更絕對阻礙不了國家強國之路和民族復興之途。」

他指出，在「黎智英案」審訊期間，「外部敵對勢力一直嘗試抹黑攻擊特區政府，而潛逃海外的反中亂港分子在外部勢力的包庇下，更是不斷試圖作出種種危害國家安全的行為和活動。」

他還引二十大報告中指出，「國家安全是民族復興的根基，社會穩定是國家強盛的前提。」稱要加強國家安全教育，防範、制止和懲治任何試圖危害國家安全的行為和活動，確保國家安全的牢固。

國家安全 黎智英 港版國安法

延伸閱讀

港媒：陳日君赴羅馬見教宗 談及黎智英案

中駐港公署：西方挺黎智英聲明「不過是一張廢紙」

指黎智英是反對派大腦！梁振英籲港警惕國安風險 要敢鬥爭

黎智英之女對父親判決感到痛心 批中國治下香港法治遭破壞

相關新聞

陸版太空戰艦「南天門計劃」非科幻？官媒：正在推進中

「南天門計劃」不只是科幻？央視軍事微信公眾號10日發布題為「沒聽錯！『南天門計劃』正照進現實」的訊息，除披露「南天門計劃...

睽違8年多 加拿大總理13日訪陸料將討論貿易等議題

加拿大總理卡尼將於13至17日訪問中國大陸，這是2017年之後再有加拿大領導人訪華，預計卡尼此行將聚焦兩國貿易議題，並在...

陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 批民進黨「涉詐」言論站不住腳

賴政府以「詐騙案數量攀升」為由，於去年12月4日起對大陸社群平台「小紅書」實施為期一年的網路限制令。對此，大陸網路媒體《...

陸開年反貪專題片 前農業部長唐仁健鏡頭前懺悔

大陸反貪腐的紀錄片首集在11日20時於央視播出，值得注意的是，首集預告片披露，受賄人民幣2.68億元（約新台幣12億元）...

偵查不到殲-20飛恒春上空？陸軍事專家透露殲-20隱身方法

大陸自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年，大陸軍事專家分析其隱身方法：殲-20的雷達隱身...

兩岸觀策／川普帝國思維回潮 台灣在美中間不能輕心

「可憐的墨西哥，距離上帝如此遠，距離美國卻如此近。」這句據傳出自墨西哥前總統迪亞斯的名言，深刻描繪出墨國在地理與經濟上深受美國影響的無奈與辛酸。但現在，人們可把墨西哥任意換成委內瑞拉、古巴等國家都不違和，因為美國總統川普正在把兩百年前的「門羅主義」復活成他頗為自豪的「唐羅主義」。 川普憑藉美國實力，試圖以西半球為界肆意掠奪；而對北京來說，台灣問題是核心利益中的核心，也是中美關係中的第一條紅線。如今在川普已然無視所有國際規則、根本漠視小國利益下，這兩大強權會如何在台灣議題上交鋒？身在台灣的我們，又該如何看待？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。