陸版太空戰艦「南天門計劃」非科幻？官媒：正在推進中

聯合報／ 大陸中心／即時報導
央視軍事形容，10萬噸級空天母艦「鸞鳥」，全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（圖／截自《央視軍事》影片）
「南天門計劃」不只是科幻？央視軍事微信公眾號10日發布題為「沒聽錯！『南天門計劃』正照進現實」的訊息，除披露「南天門計劃」基本構想，並引述大陸軍事專家王明志說法稱，「南天門計劃」，不是能不能實現的問題，而是哪些先實現、何時都實現的問題。

根據百度百科訊息，「南天門計劃」是中航環球文化科技（北京）有限公司完全自主構建的航空主題科幻IP，核心是構建一支由大型戰略空天載機平台、空天戰機構成的全球性綜合戰略防禦體系，主要包括「玄女」無人空天戰機、大型空天戰略載機平台「鸞鳥」號等。

但近日因央視軍事、人民日報、環球時報、新京報等多家官方媒體的報導，讓「南天門計劃」成為大陸網上熱議話題。

針對「南天門計劃」中的核心「鸞鳥」號，央視軍事形容，10萬噸級空天母艦「鸞鳥」，全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。

「玄女」戰機在概念設計上則是一款無人制空戰機，機身雙側鏤空的巨大介子環流發生器，配合前掠翼，頗具震撼力。它同時具備高機動性、高隱身性、智能化。

央視軍事稱，「玄女」作為空天戰機，使用感應式力場驅動裝置提供動力，不僅能在大氣層內飛行，還能在大氣層外作戰，使用粒子加速炮、高超聲速導彈等武器。

「白帝」戰機因其隱身外形加上複雜的可變機翼組，看起來就像飛行的「變形金剛」。「白帝」採全頻段隱身、有人無人飛行模式自由切換、無人機指揮和自適應發動機等先進技術，可通過更換機載模組，快速切換任務屬性。「白帝」戰機可變翼結構，則能根據高度、航速和飛行姿態實時調整氣動布局。

央視軍事指出，2024年中國航展，「白帝」空天戰機一比一模型亮相，就曾引發廣泛關注。2025年10月在第七屆中國天津國際直升機博覽會上，「南天門計劃」新機型「紫火」概念戰機模型首次亮相，同樣引發話題。

央視軍事形容，「紫火」棱角分明的炫酷機身，充滿科幻色彩的外觀設計，力場涵道，可傾轉的動力艙，「紫火」通用垂直起降平台預定時速為700千米至800千米，適應低重力、稀薄大氣等多種環境。「紫火」採有人無人相結合的方式，能實現自主飛行、編隊飛行。可在危險區域執行救援、投送物資等任務，展現出多任務適應性。

央視軍事表示，「南天門計劃」的三款概念戰機從氣動布局、驅動引擎、飛行方式和攜帶武器等方面，都有別於已經問世的現代戰機，可謂用科幻技術武裝到牙齒。這些充滿想像力的設計，雖然尚屬概念階段，但其中蘊含的自適應變形、空天一體等前沿理念，正在為未來航空與航天技術的發展提供重要方向。

大陸軍事專家王明志稱，「『南天門計劃』是面向未來的前瞻性創新構想。我們正處在技術快速迭代的時代，前進的路上，最大的阻力不是技術，而是觀念。」

王明志表示，「南天門計劃」將高超聲速飛行、空天雙模動力組合、超材料隱身、飛行器自適應構型、無人自主集群協同、AI賦能高效決策、定向能武器、空天往返等離散前沿技術，整合為以科幻戰機為載體的體系構想。

「這些離散前沿技術，既是人們對未來空天優勢的期望，更是人們為捍衛國家空天安全而努力突破的方向。這些離散的前沿技術，不是能不能實現的問題，而是哪些先實現、何時都實現的問題。」王明志說。

2024年中國航展，「白帝」空天戰機一比一模型亮相，就曾引發廣泛關注。（圖／取自《央視軍事》微信公眾號）
2025年10月在第七屆中國天津國際直升機博覽會上，「南天門計劃」新機型「紫火」概念戰機模型首次亮相，同樣引發話題。（圖／取自《央視軍事》微信公眾號）
