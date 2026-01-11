睽違8年多 加拿大總理13日訪陸料將討論貿易等議題

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
加拿大總理卡尼（Mark Carney）將於13至17日訪問中國，這是2017年以來首次有加國總理訪中。（美聯社）
加拿大總理卡尼將於13至17日訪問中國大陸，這是2017年之後再有加拿大領導人訪華，預計卡尼此行將聚焦兩國貿易議題，並在多年的外交關係緊張後尋求重建雙邊關係。大陸官媒環球時報社評稱，民意暖風正在中加間悄然形成。

法新社引述卡尼一名發言人說法報導稱，此次訪問旨在加強在貿易、能源、農業和國際安全領域的合作。

大陸國家主席習近平去年10月在亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間邀請卡尼訪華，卡尼形容這是兩國緊張關係中的一個「轉折點」。

加拿大前外交官、阿爾伯塔大學中國學院院長侯秉東（Gordon Houlden）說：「這是一個巨大的進步。」他進一步指出，如果「影響我們出口的一些商業問題源於政治因素，那麼解決這些政治根源，可能或者應該會對貿易產生積極影響。」

環球時報則引述加拿大民調作為中加關係「預熱」，報導引加拿大的一項民調指出，目前加拿大人對華持正面看法的比例已從2025年年初的16%回升至27%，這種回升的趨勢意味著「破冰」暖流在民間流動。

報導還引據另兩項民調結果顯示，超過60%的加拿大民眾支持「完全取消」對中國電動汽車的關稅，以換取中國取消對加相應反制性舉措；去年31%的加拿大受訪者認為應擴大對華貿易關係，遠高於2023年的7%。報導稱，民意的「再平衡」，為中加兩國關係的改善提供了寶貴的社會心理緩衝。

而從外部環境看，彭博10日刊文指出，最近幾個月，隨著川普把全球貿易體系攪得天翻地覆，許多加拿大人都希望他已經失去了讓加拿大成為「美國第51州」的興趣。但這些希望正在消退。在川普放話要拿下格陵蘭島之際，加拿大人更對此感到擔心。

