陸媒稱小紅書在台遭禁逾月熱度不減 批民進黨「涉詐」言論站不住腳

聯合報／ 大陸中心／即時報導
賴政府去年12月4日起對「小紅書」實施為期一年的網路限制令，但目前成效似乎有限。（路透）
賴政府以「詐騙案數量攀升」為由，於去年12月4日起對大陸社群平台「小紅書」實施為期一年的網路限制令。對此，大陸網路媒體《觀察者網》10日以「民進黨當局下『禁令』一個月後，島內小紅書熱度不減」為題表示，「禁令」出台後，反吸引更多島內用戶下載小紅書。

《觀察者網》表示，1月10日，小紅書在台灣的安卓（Google Play）應用商店下載量超過1,000萬次。在台灣地區的蘋果應用商店，小紅書也保持在社交領域排行榜的第10名，甚至一度登上台灣社交App熱門下載榜第一。

報導稱，在台當局「下手」前，小紅書在台灣已經是深受年輕群體喜愛的應用。2022年2月，小紅書曾成為台灣iOS應用商店免費APP下載排行榜第一名。2022年3月至4月，小紅書在台灣Google Play商店「免費社交軟件」類別排行榜中多次位列首位。

《觀察者網》引述網站分析工具SimilarWeb的統計數據指出，2023年6月至7月期間，台灣用戶訪問小紅書的流量僅次於中國大陸。在應用商店評論區，不少台灣用戶表達了對小紅書的好感，並反駁民進黨當局聲稱該平台「涉詐」的言論根本站不住腳。

報導引述有用戶說：「（這）是一個無廣告又資訊豐富的好東西，超好逛！比臉書、YT更方便更好用！沒大陸手機號根本也沒辦法花錢，不懂詐騙從何而來，因為少部分的人影響多數用戶真的不是很好的政策。」

也有用戶說：「沒有政治網軍，沒有詐騙的高風險廣告，後台大數據自動攔截詐騙分子和假帳號，（這是）和大陸警方合作簽署反詐的平台。時尚、穿搭、美食、旅遊攻略、友善留言……想騙人的私人帳號，被舉報多次後，後台就會處理凍結，比臉書、IG安全太多。」不少用戶單純從小紅書的功能上評價，認為這個平台很實用，收獲頗豐。

11日上午實際登陸蘋果手機的App Store查看，小紅書在社交類App排行榜仍保持在第10名，評分達4.9。但在整體免費App排行榜中，小紅書則排名142名。此外，目前在台灣實際登陸小紅書依然能夠使用，並未遭到阻擋或封鎖。

