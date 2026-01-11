偵查不到殲-20飛恒春上空？陸軍事專家透露殲-20隱身方法

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年，大陸軍事專家分析其隱身方法：殲-20的雷達隱身，基本原則是讓反射雷達波不會原路返回，進入它的雷達接收機，要做到如此，戰機外形需要特殊設計，因此，外形對戰機隱身性能貢獻達到八成至九成。

中共解放軍東部戰區去年底「正義使命-2025」軍演兩天中，釋出許多空拍畫面，其中在去年12月30日發布的「拔點、斷線、封港」影片，一開頭就是殲-20疑似飛越恒春機場周邊空域，但我方似乎並未掌握、偵測到殲-20而引熱議。

央視報導，大陸軍事評論員張學峰指出，殲-20使用「S」形的進氣道，通過這種進氣道來遮擋後部發動機。同時，在進氣道內給它塗一些吸波材料、吸波塗層減少雷達波的反射，包括座艙蓋都經過了專門的設計。

除了外形設計，張學峰表示，還要採用吸波結構、吸波材料、吸波塗層，以及整身給它塗上隱身塗料。通過外形、材料的綜合設計，從而減少它的雷達反射面積。

至於未來殲20功能還會如何升級，張學峰指出有三點：一是提高其航電系統的性能，比如說機載雷達、紅外搜索跟蹤系統；二是機載武器也會發展，未來的空對空導彈，射程肯定會越來越遠，抗干擾性能越來越強；三是AI賦能，如果未來殲-20加裝AI系統，在空戰中，特別是在中遠距空戰中，在超視距空戰中可以發揮AI的優勢，進一步解放人類飛行員，同時發揮戰機的最大性能。

