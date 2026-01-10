李在明再向習近平商租2貓熊

南韓總統李在明九日主持光州和全羅南道行政合併相關座談會時表示，他日前訪問中國大陸與習近平會談時請求中方向韓方再租借一對貓熊，安置在光州牛峙動物園。

韓聯社報導，光州市長姜琪正九日當天在座談會結束後轉述李在明上述談話。光州牛峙動物園是南韓第二大國家級動物園，北韓領導人金正恩向前總統文在寅贈送的兩隻豐山犬就飼養在光州牛峙動物園。

十日，姜琪正前往牛峙動物園檢查飼養條件及營運方案，並與市政府相關人士瞭解可新建貓熊（陸稱大熊貓）專用飼養設施的候選地。光州市政府相關人士稱，牛峙動物園尚未配備貓熊飼養設施，但具備足夠的飼養和獸醫診療力量。若能成功從中方租借到貓熊，將成為韓中交流的象徵，也有望推動地方旅遊和經濟發展。

南韓氣候能源環境部六日曾表示，韓中環境部門已就租借貓熊方案開始討論。環境部長官金星煥六日在北京會見大陸國家林業和草原局局長劉國洪，雙方回顧兩國貓熊合作項目取得的成果，並商定今後進一步深化合作。

一九九四年九月韓中建交兩周年之際，貓熊莉莉和明明開始旅居南韓，並於一九九八年提前回國。二○一六年三月中方再向韓方租借貓熊愛寶和樂寶。這兩隻貓熊於二○二○年七月誕下福寶，二○二三年七月再生下雙胞胎睿寶和輝寶。福寶於二○二四年四月返回大陸，愛寶、樂寶、睿寶和輝寶目前旅居在南韓三星愛寶樂園。

對照日本，日本最後兩隻貓熊曉曉和蕾蕾將於今年一月廿五日歸還中國，屆時日本將自中日一九七二年建交以來首次進入無貓熊時代‌。目前這兩隻貓熊位於東京上野動物園，每天都有大批遊客排隊向牠倆告別。日本也向大陸提出商借新的貓熊方案，但受高市早苗影響，短期內已無可能。‌‌