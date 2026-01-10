阿根廷總統米雷伊 擬今年訪陸

在美軍入侵委內瑞拉綁架總統馬杜洛，美國總統川普力推其唐羅主義之際，南美大國阿根廷總統米雷伊表態今年將訪問中國。

俄羅斯衛星通訊社報導，阿根廷總統米雷伊接受CNN西班牙語頻道採訪時表示，與中國的貿易關係並不違反阿根廷同美國發展盟友關係的政策。「我們在地緣政治上是美國和以色列的盟友，但貿易關係另當別論。」阿根廷應與世界各國進行貿易，並歡迎任何希望與阿根廷進行貿易的國家，在這方面，中國是個出色的貿易夥伴。

根據CNN西班牙頻道的訪問稿，主持人奧本海默提問：「您在競選期間對中國態度非常強硬。但此後，您又向中國示好。您計畫在二○二六年訪問中國嗎？」米雷伊回稱，「是的，我們正計畫訪問中國。我們與中國有著非常良好的貿易關係，中國是一個非常重要的貿易夥伴」。

被問到川普總統曾表示他將試圖阻止拉丁美洲與中國的關係時，米雷伊回稱，「這與商業無關，而是與地緣政治有關，貿易關係另當別論」。

米雷伊也被問到是否改變巴塔哥尼亞天文台的政策，主持人提問，從地緣政治角度來看，美國擔憂中國在巴塔哥尼亞和聖胡安設立的天文台。據美國官員稱一旦美中之間爆發戰爭，這些天文台可以瞬間探測到美國飛機的動向。

米雷伊答稱，「這些假設需要用事實證據來驗證。目前還沒有人向我提出這個問題」。

俄新社報導稱，米雷伊先前也曾表示計畫訪問中國，但至今尚未成行。