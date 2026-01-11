快訊

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
就在美國總統川普計劃於今年4月與大陸國家主席習近平舉行會晤前，美國商務部表示，已撤銷對大陸無人機進口限制計畫。 美聯社

就在美國總統川普計劃於今年4月與大陸國家主席習近平舉行會晤前，美國商務部表示，已撤銷對大陸無人機進口限制計畫。此舉正值華盛頓凍結部分針對大陸的軍事行動之際，一位了解此事的政府官員表示，撤銷無人機禁令的決定似乎與此有關。

路透報導，出於美國國家安全考量，美國聯邦通訊委員會（FCC）在2025 年12月禁止進口包括大疆創新（DJI）和道通智能（Autel）在內的外國製造的新型無人機及關鍵零件。美國聯邦通訊委員會本周表示，將部分非在大陸生產的無人機排除在這些限制之外。

美國商務部曾於2025年9月表示，限制甚至禁止進口大陸無人機，以解決資訊和通訊技術供應鏈問題。根據美國政府網站9日發布的消息，該部門於2025年10月8日將該提案提交白宮審查，但隨後於8日撤回了該提案。

根據網路上公布的記錄，直至2025年12月19日，白宮和商務部就無人機提案舉行了多次會議，並於同年12月11日與大疆創新（DJI）代表會面。大疆創新告訴美國官員，對中國製造的無人機實施全面限制「沒有必要，而且會對美國利益相關者造成極其嚴重的損害。」

大陸無人機在美國商用無人機市場占主導地位，其中超過一半無人機來自大疆。

大陸商務部發言人於2025年12月23日就美針對無人機領域增列「不可信供應商清單」回應說，近年來美方不顧中美兩國企業開展正常商業交易和貿易往來，不顧中美兩國業界的強烈呼聲，一再泛化國家安全概念，動用國家力量打擊包括大陸企業在內的他國企業，這是典型的市場扭曲和單邊霸凌做法。

美襲委內瑞拉活逮馬杜洛 中共依樣畫葫蘆侵台？學者分析指美不會接受

北韓控無人機入侵領空 南韓防長以「戒嚴噩夢還在」否認軍方涉入

避免打到自己人、反制情勒 總預算新興計畫藍白最快下周二提案先走

海巡署澄清無人機採購案 符合政府扶植國產化政策

考量川習會 美撤銷陸無人機限制計畫

去年十月底釜山川習會後，美國總統川普計畫今年四月訪問大陸，美國商務部九日表示，已撤銷對大陸無人機進口限制計畫，一位知情官...

李在明再向習近平商租2貓熊 日兩周後將無貓熊

南韓總統李在明九日主持光州和全羅南道行政合併相關座談會時表示，他日前訪問中國大陸與習近平會談時請求中方向韓方再租借一對貓...

對日兩用物項管制後…陸於黃海、渤海再辦軍演

中國大陸海事局網站近期連發兩份軍事任務及一份航行警告。其中一月十日十二時至卅日十八時，達廿天的渤海部分海域執行軍事任務、禁止駛入。黃海北部自一月十二日十二時至十四日十二時則進行實彈射擊、禁止駛入。

兩岸觀策／川普帝國思維回潮 台灣在美中間不能輕心

「可憐的墨西哥，距離上帝如此遠，距離美國卻如此近。」這句據傳出自墨西哥前總統迪亞斯的名言，深刻描繪出墨國在地理與經濟上深受美國影響的無奈與辛酸。但現在，人們可把墨西哥任意換成委內瑞拉、古巴等國家都不違和，因為美國總統川普正在把兩百年前的「門羅主義」復活成他頗為自豪的「唐羅主義」。 川普憑藉美國實力，試圖以西半球為界肆意掠奪；而對北京來說，台灣問題是核心利益中的核心，也是中美關係中的第一條紅線。如今在川普已然無視所有國際規則、根本漠視小國利益下，這兩大強權會如何在台灣議題上交鋒？身在台灣的我們，又該如何看待？

今年4月川普與習近平舉行會晤前 美撤銷陸無人機進口禁令

就在美國總統川普計劃於今年4月與大陸國家主席習近平舉行會晤前，美國商務部表示，已撤銷對大陸無人機進口限制計畫。此舉正值華...

「十五五」首年 廈門續推廈金通電、通氣、通橋

大陸進入「十五五」規劃首年，有關對台政策備受關注，尤其是承擔對台第一線的福建。在陸方自行建設的金廈大橋（廈金大橋）廈門段...

