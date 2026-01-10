快訊

川普稱丹麥500年前登陸不等於主權 格陵蘭五政黨齊聲拒當美國人

安潔莉娜裘莉驚傳身心崩潰 6子女輪流陪伴照顧「不敢放她獨處」

台88快速道路3車連環撞「爆走兄弟」衝鋒車遭大鋼牙夾擊 起火淪廢鐵

聽新聞
0:00 / 0:00

王毅非洲之行突改變行程 「技術性原因」取消訪問索馬利亞

中央社／ 台北10日電
大陸外交部長王毅取消原定9日對索馬利亞（Somalia）的歷史性訪問。（路透）
大陸外交部長王毅取消原定9日對索馬利亞（Somalia）的歷史性訪問。（路透）

正展開非洲之行的中國外交部長王毅，突然取消原定9日對索馬利亞（Somalia）的歷史性訪問。索馬利亞總統府官員向法新社表示，中方因「技術性原因」而「推遲」原定訪問索馬利亞。

王毅原定7至12日訪問衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托，是連續36年新年首訪非洲。

法新社9日報導，王毅取消原定9日訪問索馬利亞。一名索馬利亞總統府官員表示，中國政府代表團「推遲」訪問索馬利亞，是因為「技術性原因」，並指中國政府將會就此事發出聲明。

報導表示，這原本是自1991年索馬利亞政權垮台以來，中國外交部長首次訪問索馬利亞。

索馬利蘭（Somaliland）於1991年宣佈脫離索馬利亞獨立。以色列在去年12月正式承認索馬利蘭為「獨立且具主權的國家」，當時中國外交部表明「堅決反對」，也令這次中國原定訪問索馬利亞的時機引人關注。

報導表示，王毅日前與非洲聯盟發表的聯合聲明，批評以色列承認索馬利蘭。

迄今中國外交部未有說明王毅取消訪問索馬利亞的原因。

中國外交部今天發布，王毅9日已到訪坦尚尼亞，與坦尚尼亞外長康波（Mahmoud Thabit Kombo）舉行會談。

王毅表示，坦尚鐵路（中國稱坦贊鐵路）是中非友誼的象徵，也是雙方合作的豐碑。中坦雙方要共同做好相關工作，打造坦尚鐵路繁榮帶，助力坦尚尼亞全面發展。

王毅表示，中坦作為全球南方國家，應攜手維護聯合國核心地位和國際法權威，堅定支持多邊主義，推動建立更加公正合理的全球治理體系，捍衛廣大發展中國家正當權益。

索馬利亞 王毅 非洲 索馬利蘭 以色列

延伸閱讀

中國和非盟稱嚴重關切委內瑞拉 需尊重各國主權

中日關係惡化...王毅與芬蘭外長通話 「揭露高市早苗的倒行逆施」

談委瑞內拉局勢 王毅：從不認為哪個國家可充當國際警察

李在明訪陸前中韓外長通話 王毅批日「一些政治勢力試圖開歷史倒車」

相關新聞

中國要釜底抽薪 玉淵譚天：兩用禁令打擊的就是日本整個軍工產業體系

央視旗下新聞帳號《玉淵譚天》在其微信號上推出「中方加嚴管制兩用物項，堅決阻止抑制日本軍國主義圖謀」的報導。報導中說，二戰...

王毅非洲之行突改變行程 「技術性原因」取消訪問索馬利亞

正展開非洲之行的中國外交部長王毅，突然取消原定9日對索馬利亞（Somalia）的歷史性訪問。索馬利亞總統府官員向法新社表...

李在明透露向習開口 向大陸再租借一對大貓熊安置在光州牛峙動物園

南韓總統李在明在一場座談會上稱，曾與大陸國家主席習近平會談時，提出再租借一對大貓熊，安置在光州牛峙動物園。

講述坦尚鐵路的故事 王毅：打造鐵路繁榮帶和經濟發展走廊

中共中央政治局委員、外交部長王毅，9日同坦尚尼亞外長孔博共同會見記者時，講述坦尚鐵路和中非友好的故事時表示，要重新啟動坦...

對日本祭出稀土管制後…大陸再公布今起至月底渤海執行軍事任務

中日外交關係持續陷入低谷之際，繼大陸日前宣布對日本加強軍民兩用項目出口管制，涵蓋稀土等逾千項後。大陸海事局網站近期連發2...

王毅與坦外長會談：做好激活坦尚鐵路工作，打造坦尚鐵路繁榮帶

據大陸外交部網站，當地時間2026年1月9日，大陸外交部長王毅在坦尚尼亞舊都三蘭港與坦尚尼亞外長孔博會談。王毅表示，坦贊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。