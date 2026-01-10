王毅非洲之行突改變行程 「技術性原因」取消訪問索馬利亞

正展開非洲之行的中國外交部長王毅，突然取消原定9日對索馬利亞（Somalia）的歷史性訪問。索馬利亞總統府官員向法新社表示，中方因「技術性原因」而「推遲」原定訪問索馬利亞。

王毅原定7至12日訪問衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托，是連續36年新年首訪非洲。

法新社9日報導，王毅取消原定9日訪問索馬利亞。一名索馬利亞總統府官員表示，中國政府代表團「推遲」訪問索馬利亞，是因為「技術性原因」，並指中國政府將會就此事發出聲明。

報導表示，這原本是自1991年索馬利亞政權垮台以來，中國外交部長首次訪問索馬利亞。

索馬利蘭（Somaliland）於1991年宣佈脫離索馬利亞獨立。以色列在去年12月正式承認索馬利蘭為「獨立且具主權的國家」，當時中國外交部表明「堅決反對」，也令這次中國原定訪問索馬利亞的時機引人關注。

報導表示，王毅日前與非洲聯盟發表的聯合聲明，批評以色列承認索馬利蘭。

迄今中國外交部未有說明王毅取消訪問索馬利亞的原因。

中國外交部今天發布，王毅9日已到訪坦尚尼亞，與坦尚尼亞外長康波（Mahmoud Thabit Kombo）舉行會談。

王毅表示，坦尚鐵路（中國稱坦贊鐵路）是中非友誼的象徵，也是雙方合作的豐碑。中坦雙方要共同做好相關工作，打造坦尚鐵路繁榮帶，助力坦尚尼亞全面發展。

王毅表示，中坦作為全球南方國家，應攜手維護聯合國核心地位和國際法權威，堅定支持多邊主義，推動建立更加公正合理的全球治理體系，捍衛廣大發展中國家正當權益。