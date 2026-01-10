中國要釜底抽薪 玉淵譚天：兩用禁令打擊的就是日本整個軍工產業體系

央視旗下新聞帳號《玉淵譚天》在其微信號上推出「中方加嚴管制兩用物項，堅決阻止抑制日本軍國主義圖謀」的報導。報導中說，二戰後日本並未依《波茨坦公告》「應完全解除武裝」的規定，放棄它的軍事能力建設，而是採取了一種模糊的方式來遮掩自己的行徑——將軍工生產藏於民用工業體系。這是日本戰後清算不徹底的一個典型體現。這次中國禁止對日出口兩用物項，打擊的就是日本從上至下的整個軍工產業體系。中方要對此釜底抽薪。

報導說，2026年剛開年，中方便連續對日出手：1月6日，商務部決定 禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。1月7日，商務部對原產於日本的進口二氯二氫硅發起反傾銷立案調查。

報導稱，值得關注的是，此次出口管制覆蓋物項超過900種，涵蓋包括軍工在內的諸多產業鏈。這一行動明確傳遞出一個信號：日本首相高市早苗錯誤言論等動向，暴露出高市早苗和日本右翼勢力挑戰戰後國際秩序的野心，這勢必會損害地區和平穩定，危及世界和平與安全。中方用實際行動捍衛國家安全和利益。為了達到這個目標，中方關注的不只是日方某一句表態，而是日本長期存在的系統性、根本性問題。

報導稱，現在，中方要用國際通行規則，規制其「再軍事化」的圖謀。 這一次，是在針對特定國家的同時，覆蓋了全部兩用物項。

玉淵譚天稱，大陸商務部研究院周密表示，中方確實感受到了日方一些做法帶來的安全隱患和現實問題，才採取了相應措施。一方面，高市早苗公然干涉中國內政；另一方面，日本防衛預算一直在增加。2026財年，日本防衛相關預算總額約9.04兆日元，相較於2018財年增幅約70%。

報導稱，中國當然不能容忍步步緊逼的安全威脅。此前，日本大量從中國進口看似是「普通工業原料」的兩用物項，例如端羥基聚丁二烯聚合物原料、鎢粉等。這些材料在民用領域用途廣泛，在航天、導彈、軍工裝備中同樣不可或缺。

拿端羥基聚丁二烯來說，在軍用航天領域，它是推進劑的關鍵材料之一。鎢是穿甲彈芯、航空航天發動機、核反應堆屏蔽材料的核心材料。而日本又是中國鎢品的主要出口目的地 。

報導進一步說，稀土既廣泛用於新能源汽車驅動電機、風電設備和消費電子產品等民用領域，同時也是雷達、制導系統、戰機 發動機等關鍵軍用裝備中不可替代的基礎材料。單單對稀土和關鍵礦產進行管制便足以使日本經濟出現明顯下滑。

它稱，如果中國對日本出口的稀土和其它關鍵礦產供應長期中斷，在行業層面，製造業預計受重創，很多行業的產出下降率預計超過5％，其中包括汽車在內的運輸用機械行業預計下降幅度高達17.6％ 。

報導稱，當然，中方也不會影響正常的民用貿易。中方針對的，是日本長期實行的「寓軍於民」做法。

報導提到，《開羅宣言》《波茨坦公告》等具有國際法效力的文件明確規定，「日本應完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業」，日本憲法對軍力、戰爭權也做出嚴格限制。但現實中，日本並未放棄軍事能力建設。日本採取了一種模糊的方式來遮掩自己的行徑—— 將軍工生產藏於民用工業體系 。

報導指出，日本的「軍民兩用」，本身就是日本戰後清算不徹底的一個典型體現。許多企業直接源於戰前財閥體系，並在二戰期間深度參與過軍國主義侵略戰爭，戰後並未被真正切斷與軍事體系的聯繫，而是潛藏在「民用企業」中延續下來。 日本不少私營企業都設有防務技術部門，長期從事軍事相關技術研究。

報導說，日本的不少核心防務項目，往往由防衛省主導目標和規劃，委託給民企承包商。日本防務訂單集中在少數大型承包商手中，主要包括三菱重工、三菱電氣。

它舉例說，以F-15戰鬥機項目為例，它是日本三菱重工在「和平之鷹」計畫下，獲得美國麥克唐納·道格拉斯公司授權生產的機型。該項目由多家日本企業協同生產。 而它正是此前日方那款在遼寧艦開展正常演訓時頻繁干擾中方的戰機。

報導說，如果企業對 最終用途和最終用戶 放任不管，甚至為軍事擴張提供支撐，就可能被依法追究法律責任。簡單來說，除了日本防衛省、自衛隊這類直接體現軍國主義擴張意圖的用戶之外，此次出口管制所覆蓋的，還包括一批表面上從事民用業務、實質上深度嵌入日本軍工體系的私營企業。

玉淵譚天稱，此次管制， 打擊的不是某一個機構，而是日本從上至下的整個軍工產業體系。這一體系，是日本右翼政客叫囂「臺灣有事就是日本有事」的「依仗」，是日本右翼勢力妄圖讓軍國主義死灰復燃的「念想」。現在，中方要對此釜底抽薪。

報導稱，中方行動體現的是一件事：中方敢於，也越來越善於維護自身利益。 日本政府應當聽懂這層意思。