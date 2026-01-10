快訊

講述坦尚鐵路的故事 王毅：打造鐵路繁榮帶和經濟發展走廊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共中央政治局委員、外交部長王毅，9日同坦尚尼亞外長孔博共同會見記者時，講述坦尚鐵路和中非友好的故事時表示，要重新啟動坦尚鐵路，推動這條鐵路發揮更大作用，共同在鐵路沿線發展農業、製造業、礦業等產業，打造鐵路繁榮帶和經濟發展走廊。（圖取自大陸商務部經濟合作局官微）

中共中央政治局委員、外交部長王毅，9日同坦尚尼亞外長孔博共同會見記者時，講述坦尚鐵路和中非友好的故事時表示，要重新啟動坦尚鐵路，推動這條鐵路發揮更大作用，成為坦尚尼亞發展新的發動機，為坦尚尼亞插上騰飛的翅膀，給當地人民帶來看得見、摸得著的實惠。要共同在鐵路沿線發展農業、製造業、礦業等產業，打造鐵路繁榮帶和經濟發展走廊。

大陸外交部官網發布，王毅表示，上世紀60年代，為支持相繼取得民族獨立的坦尚尼亞和尚比亞發展建設，當時並不富裕的大陸毅然決定派出大量工程技術人員，不遠萬里來到這裡，克服重重困難為非洲人民修建了坦尚鐵路。

王毅指出，大陸願意幫助坦尚尼亞，是因為中非有著相似的歷史遭遇和共同的理想追求，我們是兄弟、是同志、是夥伴、是朋友，需要聯合自強實現國家發展，讓人民過上更好的生活。

王毅指出，在大陸，坦尚鐵路的故事家喻戶曉，中非友好的觀念深入人心。中坦當年一起修鐵路，如今也要一起邁向現代化。中方願同坦方一道，銘記先輩功勳，弘揚傳統友誼，共同打造中非友好新的豐碑。

坦尚鐵路（TAZARA Railway），又稱「自由鐵路」（Uhuru Railway），是連結坦尚尼亞原首都和港口城市三蘭港與尚比亞中部城市卡皮里姆波希的一條鐵路，建於1970至1975年。由大陸援建，幫助盛產銅礦而又地處內陸的尚比亞的出口線路，不必經過辛巴威、莫三比克和南非、安哥拉。坦尚鐵路也是大陸迄今為止最大的援外成套項目之一。

大陸國務院總理李強於2025年11月20日，在尚比亞出席坦尚鐵路活化工程開工儀式時稱這是中非合作的標誌性工程。大陸投資近14億美元升級這條運輸礦產要道，而美國也在該地區支持一項重大鐵路計畫。

法廣網先前報導，大陸此次對尚比亞鐵路的投資升級，正值美國及其他合作夥伴支持建設另一條面向西部的重要鐵路走廊之際，該走廊連接尚比亞及鄰國、非洲最大銅生產國剛果民主共和國，通往安哥拉大西洋沿岸的羅必多（Lobito）港，目的是分散大陸對於非洲重要礦產的高度掌控。

