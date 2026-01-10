監委：兩岸學子競賽涉統戰疑義 將調查機制是否周延

監察委員林文程、田秋堇今天透過新聞稿指出，據報導，兩岸學子競賽涉統戰疑義，引發社會高度關注，他們已申請自動調查，將深入了解「赴陸教育交流活動登錄平台」等監督管理機制是否周延。

去年5月有媒體報導，中國大陸藉由比賽、徵選，並以內定得獎等方式招攬台灣學生赴陸交流，藉此宣揚中國大陸。陸委會曾說明，這類比賽絕大多數都是幌子，應提高警覺，避免協助或配合宣傳，落入統戰陷阱。

林文程、田秋堇說，報導指中國近年藉由舉辦兩岸學子競賽等活動並以內定台灣選手得獎方式，招攬台灣學生赴陸交流，疑為統戰策略，教育部雖已建置「赴陸教育交流活動登錄平台」，要求各級學校需填報學生赴陸交流活動資訊，但據瞭解仍有部分學校未落實填報，或有教師以透過私人管道方式招攬學生參與赴陸相關活動，難以追蹤。

監委說，2人已申請自動調查，要深入了解相關監督管理機制是否周延，包含各級學校於前揭「赴陸教育交流活動登錄平台」登錄相關赴陸資訊後，相關權責機關有無確實審核，以及民間團體公告或辦理赴陸活動，招攬學生於寒暑假期間參與，是否有相關監督管理或查核機制，以及若活動涉違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」的處理原則等。

此外，國立台灣大學等多所大學去年12月底開始放寒假，教育部也曾發函指出支持兩岸良性互動，但提醒各校教職人員，兩岸人民關係條例規定，不能與中國黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作等有任何形式合作行為，學校人員應以國家利益為先，不要參加這類中國主導或呼應中方主張活動。