王毅與坦外長會談：做好激活坦尚鐵路工作，打造坦尚鐵路繁榮帶

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
當地時間2026年1月9日，大陸外交部長王毅在三蘭港與坦尚尼亞外長孔博會談。 大陸外交部網站
當地時間2026年1月9日，大陸外交部長王毅在三蘭港與坦尚尼亞外長孔博會談。 大陸外交部網站

據大陸外交部網站，當地時間2026年1月9日，大陸外交部長王毅坦尚尼亞舊都三蘭港與坦尚尼亞外長孔博會談。王毅表示，坦贊鐵路是中非友誼的象徵，也是雙方合作的豐碑。中坦雙方要共同做好鐵路激活工作，打造坦尚鐵路繁榮帶，協助坦全面發展，造福當地人民，繼續作中非合作的典範。

孔博則表示，坦中關係堪稱非中合作的典範。坦贊鐵路激活計畫將有力促進地區互聯互通和經濟發展。坦方恪守一個中國原則，堅定致力於發展坦中全面戰略夥伴關係，期待從中國對非零關稅措施中更多獲益。

王毅說，此訪是中國外長連續第36年新年首訪非洲，向世界發出中非永遠站在一起的明確訊號。中方始終從相互支持幫助的南南合作角度看待對非合作，願同非洲實現共同發展，共建新時代全天候中非命運共同體。

去年11月20日，大陸國務院總理李強曾在出席南非舉行的G20領導人峰會前，先行訪問尚比亞（陸譯贊比亞），並在盧薩卡同與尚比亞總統希奇萊馬、坦尚尼亞副總統恩欽比共同出席坦尚鐵路激活項目開工儀式。而王毅昨訪問了坦尚鐵路另一頭的坦尚尼亞，再次對坦尚鐵路的激活工程表達了積極支持的意向。

王毅表示，中坦關係由兩國老一輩領導人共同締造、幾代歷經風雨攜手鑄就。中方珍視中坦傳統友誼，願同坦新一屆政府一道，保持高水平互信，堅定相互支持，深化交流合作，推動中非合作論壇北京峰會更多成果在坦落地，助力中坦各自現代化進程，更好造福兩國人民。

王毅表示，中坦身為全球南方國家，應攜手維護聯合國核心地位和國際法權威，堅定支持多邊主義，推動建立更公正合理的全球治理體系，捍衛廣大發展中國家正當權益。

孔博表示，坦方支持習近平主席提出的「一帶一路」倡議和四大全球倡議，願同中方深化在中非合作論壇框架下合作，密切多邊協作，共同捍衛地區和世界公平正義與發展繁榮。

王毅 坦尚尼亞

反制馬杜洛事件？北京主導金磚首度海上聯演 南非、俄羅斯力挺

大陸國防部昨天宣布，一月上中旬中國、俄羅斯、南非等金磚成員國將參演位於南非西蒙斯附近海空域舉行的「和平意志–二○二六」海...

金磚聯合軍演 專家：政治聯盟軍演 區域和平警訊

中國、俄羅斯和伊朗等部分金磚國家將參與在南非海域聯合軍演。中央社引述「非洲新聞室」報導，南非智庫分析師泰謝拉受訪指出，「...

高市「台灣有事」言論繼續燒 日本酒出口陸大卡關

日本共同社八日報導，最近日本向中國出口的日本酒等酒類和食品的通關比以往所需時間更長，貿易出現延遲。這種情況出現在去年十一...

香江風情／楓葉紅、抗寒戰 港人領會「輻射冷卻」喜憂

台灣近期大陸冷氣團來襲，而近日到香港也一度因歐洲中期天氣預報中心指「超級寒流」將襲港、甚至會有降雪而一度緊張，最後香港天文台發出安民告示，香港雖盼不到雪花飄飄，但有個新詞要領會，那是比較要命的「幅射冷卻」。在氣溫憂慮之外，香港也有好消息，就是楓香紅了。

中非戰略對話 王毅訪衣索匹亞 喊話「全球南方共贏」

大陸外長王毅昨天抵達非洲展開今年首次外訪，他在當地時間八日首站衣索匹亞首都阿迪斯阿貝巴的非盟總部舉行「中國—非盟第九次戰...

