高市「台灣有事」言論繼續燒 日本酒出口陸大卡關

日本共同社八日報導，最近日本向中國出口的日本酒等酒類和食品的通關比以往所需時間更長，貿易出現延遲。這種情況出現在去年十一月首相高市早苗的涉台國會答辯之後，可能是中方對日報復的一環。

報導稱，北京的日本大使館接獲許多相關企業的諮詢。多名貿易消息人士透露了此事。

報導指稱，根據貿易消息人士透露，酒類抵達中國後，通關手續的時間比平常多花數周到約一個月。日本酒的延遲尤其明顯，有消息稱比通常多花了一倍時間。有人認為「日本酒是日本的象徵，所以被盯上了」。

天津和廣東省深圳等地各種貿易港出現延遲，有些酒類因手續不順利而滯留在中國貿易港口。

報導說，高市的國會答辯後，中國停止了剛恢復的日本水產品的進口手續。本月六日宣布加強兩用物項對日出口管制，暗示將對稀土出口進行嚴格審查。在貿易方面加大對日施壓，日本企業相關人士正關注事態發展。

據日本農林水產省稱，日本酒對華出口額在二○二四年為一一六億日元（現約合台幣廿二億元），在各國家和地區中居首。