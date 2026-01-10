聽新聞
中非戰略對話 王毅訪衣索匹亞 喊話「全球南方共贏」

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
王毅在衣索匹亞首都阿迪斯阿貝巴出席中非人文交流年開幕式時致詞。圖／取自大陸外交部網站
王毅在衣索匹亞首都阿迪斯阿貝巴出席中非人文交流年開幕式時致詞。圖／取自大陸外交部網站

大陸外長王毅昨天抵達非洲展開今年首次外訪，他在當地時間八日首站衣索匹亞首都阿迪斯阿貝巴的非盟總部舉行「中國—非盟第九次戰略對話」，會後共同發表聯合新聞公報，非盟總部重申堅定奉行一個中國原則。王毅表示，中方將持續擴大對非單邊開放，帶動非洲的對華出口和產業、技術的發展。

王毅新年出訪非洲四國（衣索比亞索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托），這是中國連續卅六年的新年外長首訪非洲的慣例。

新華社報導，王毅在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴出席二○二六年中非人文交流年開幕式時，就促進中非合作提出中方四點倡議，包括中方將持續擴大對非單邊開放，他相信對非洲百分之百稅目產品零關稅舉措全面實施後，會有力帶動非洲的對華出口和產業、技術的發展，讓中國大市場成為非洲的大機遇。

大陸願和非洲各國政黨和政治組織深化交往，堅定支持非洲在國際舞台上發揮更大作用，糾正非洲遭受的「歷史不公」，喊話開啟中非關係和全球南方更加美好的明天。

王毅還和非洲聯盟委員會主席優素福展開第九次戰略對話。他說，中國願以自身發展為包括非洲在內的廣大發展中國家提供助力，攜手實現現代化，共同維護全球南方利益，雙方要繼續用好中非合作論壇這個平台，中方堅定支持非盟團結帶領非洲國家堅持獨立自主，支持非州共同踐行真正的多邊主義。

會後雙方共同發表聯合新聞公報，非盟總部重申堅定奉行一個中國原則。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，堅定支持中國政府為實現國家統一所做的一切努力。

就近期的委內瑞拉局勢，中非雙方對近期委國事態發展表示嚴重關切，重申必須維護以國際法為基礎的國際秩序，特別是尊重主權和領土完整及和平解決爭端。聯合國憲章和國際法確立的基本原則必須遵守。

王毅在與衣索比亞外長會談時，還提及要共同推動亞吉鐵路等項目煥發活力，拓展產業合作，體現中國對非政策的穩定，展現發展中國家的團結。

非洲 王毅 衣索比亞 索馬利亞 委內瑞拉 中華人民共和國

