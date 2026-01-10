聽新聞
金磚聯合軍演 專家：政治聯盟軍演 區域和平警訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
共軍即將再度與俄國軍隊，進行海上聯演，地點在南非附近。圖為共軍與俄國海軍軍艦先前在東海舉行代號「海上聯合2022」的聯合海軍演習。新華社
中國、俄羅斯伊朗等部分金磚國家將參與在南非海域聯合軍演。中央社引述「非洲新聞室」報導，南非智庫分析師泰謝拉受訪指出，「金磚國家是政治聯盟，而非軍事聯盟。」俄羅斯、中國和伊朗都是區域和平破壞者。他強調，「這是一個警訊」。

泰謝拉表示，中、俄及南非三國，曾於二○一九及二○二三年舉行二次「莫西」聯合軍演，引起西方國家反彈。此次改以金磚國家的名義軍演，但伊朗的加入，可能加劇與美國的緊張關係。

另一名南非軍事分析師、「非洲國防評論」主任奧利維亞接受「環球郵報」採訪時表示，「這只是名義上的金磚國家演習。金磚國家內部沒有任何機制來計劃、組織或執行軍事演習。」

他表示，伊朗和俄羅斯對南非幾乎沒有任何戰略價值—只會使南非在經濟和國家安全上實際依賴的國家，與南非的關係受損，帶來負面影響。

南非第二大黨民主聯盟黨國防發言人哈廷指出，俄羅斯與伊朗都受到制裁，捲入衝突，「無論南非政府是否承認，允許他們在南非海域進行軍演，就是發出了明確的政治訊號。」

哈廷表示，聯合演習也背離了南非的不結盟原則，「起初只是低調的軍事合作，後來變成祕密行動，最終公開結盟。這反映出南非蓄意接受與專制國家結盟，卻躲在不結盟幌子下逃避責任。」

南非與俄羅斯關係緊密，曾就加薩戰爭向國際法院控告以色列涉及種族滅絕，引發美國不滿。美國總統川普去年三月還指控南非政府對白人實施「種族滅絕」與歧視，對南非制裁並驅逐南非大使，導致美南關係緊張。

