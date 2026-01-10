反制馬杜洛事件？北京主導金磚首度海上聯演 南非、俄羅斯力挺

大陸國防部昨天宣布，一月上中旬中國、俄羅斯、南非等金磚成員國將參演位於南非西蒙斯附近海空域舉行的「和平意志–二○二六」海上聯合演習。這是金磚國家首次開展此類防務合作，由中共主導統籌。

港媒南華早報一月三日已披露，解放軍將在南非海域牽頭舉行金磚國家海上聯合演習，南非國防部也發布聲明，中國將領導金磚國家與盟友，於九日至十六日在南非海域舉行聯合海軍演習，目的在「維護海上貿易航線安全，完善共同行動程序，以及深化合作，支持和平海上安全倡議的決心」。

南非國防部稱，屆時，來自「金磚+」國家的海軍將開展一系列密集海上安全行動、互通性演習及海上保護行動。南非未具體披露其他參演國家名單。

陸媒環球時報引述外媒報導指，俄羅斯和伊朗已確認參與，印尼和衣索比亞可能也會加入。法新社記者八日在開普敦的福爾斯灣（False Bay）的港口看到一艘伊朗船艦加入，另有兩艘中國軍艦已抵達。

按艦艇舷號，伊朗參演的軍艦是其十二萬噸由貨輪改裝的無人機準航母「馬卡蘭號」（舷號四四一），兩艘中共軍艦分別是舷號一二二的○五二D型的飛彈驅逐艦唐山艦，與舷號八八九的綜合補給艦太湖艦。

聯演課題為「維護重要航運通道和經濟活動安全的聯合行動」，將組織「反恐營救」、對海打擊等科目演練，安排專業技術交流、艦艇參觀互訪等活動。聯演旨在進一步深化參演各國軍事交流合作，提高共同應對「海上威脅」能力。

在委內瑞拉遭美國入侵並抓走總統夫婦事件，以及美軍在多個海域抓捕涉委油輪後，此次演習也備受國際關注。

大陸軍事問題專家張軍社分析，此次演習是金磚框架下的首次防務合作，核心目的在於保護海上貿易航線與航道安全，此次演習標誌著金磚國家在推進海洋命運共同體建設方面邁出堅實一步，「對維護國際海洋安全與世界和平具有重要意義」。

金磚國家創始成員為：巴西、俄羅斯、印度、中國、南非，後加入埃及、伊朗、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、衣索比亞、印尼等共十一國及多個夥伴國，該機制原先聚焦於經濟議題，其後擴張到安全、科技、衛生等領域。當前金磚國家人口占全球的五成、ＧＤＰ占近四成、外匯儲備占六成以上。美國總統川普曾控金磚國家推動「反美」政策。