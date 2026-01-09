快訊

委內瑞拉事件後 共軍將與俄羅斯等金磚國家於南非舉行海上聯演

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
共軍即將再度與俄國軍隊，進行海上聯演，地點在南非附近。圖為共軍與俄國海軍軍艦先前在東海舉行代號「海上聯合2022」的聯合海軍演習。（新華社）
共軍即將再度與俄國軍隊，進行海上聯演，地點在南非附近。圖為共軍與俄國海軍軍艦先前在東海舉行代號「海上聯合2022」的聯合海軍演習。（新華社）

委內瑞拉遭美國入侵並抓走總統夫婦事件，以及美軍在多個海域抓捕涉委油輪後，共軍將與俄羅斯軍隊赴南非海域舉行聯合演習，參與者包含金磚成員國，此次聯演主題為「維護重要航運通道和經濟活動安全的聯合行動」，旨在提高共同應對「海上威脅」能力。媒體已披露，這是金磚國家首次開展此類防務合作，由中共主導統籌。

據大陸國防部消息，1月上中旬，「和平意志—2026」海上聯合演習將在南非西蒙斯敦附近海空域舉行。參演部隊除共軍，還包含來自於俄羅斯、南非等金磚成員國。

此次聯演課題為「維護重要航運通道和經濟活動安全的聯合行動」，將組織「反恐營救」、對海打擊等科目演練，安排專業技術交流、艦艇參觀互訪等活動。聯演旨在進一步深化參演各國軍事交流合作，提高共同應對「海上威脅」能力。

稍早，港媒南華早報1月3日已披露，共軍將在南非海域牽頭舉行金磚國家海上聯合演習，這是金磚國家首次開展此類防務合作。而南非國防軍日前也宣布，這場名為「和平意志—2026」的聯合演習將於1月9日至16日在南非沿海開展。屆時，來自「金磚+」國家的海軍將開展一系列密集海上安全行動、互通性演習及海上保護行動。南非國防軍稱，中共將牽頭此次演習，但未具體披露其他參演國家名單。

環球時報引述外媒報導指，俄羅斯和伊朗已確認參與，印尼和衣索比亞可能也會加入。南非國防部表示，此次聯合演習「體現了所有參演海軍共同致力於保障海上貿易航線安全、完善共同作戰程序，以及深化合作以支持和平海上安全倡議的決心」。

大陸軍事問題專家張軍社分析，從報導來看，此次演習是金磚框架下的首次防務合作，核心目的在於保護海上貿易航線與航道安全，熟悉海上共同行動程序，提升各方聯合行動能力，進而加強參演國海軍之間的海上安全合作。張軍社強調，中俄南、中伊俄均舉行過海上聯合演習，此次演習範圍進一步擴大，標誌著金磚國家在推進海洋命運共同體建設方面邁出堅實一步，「這對維護國際海洋安全與世界和平具有重要意義」。

公開資料顯示，這是2026年共軍首度與外國軍隊聯合演習。此前在2025年12月曾分別與俄羅斯舉行聯合空中戰略巡航以及反飛彈聯合演習、與新加坡舉行陸軍聯合訓練、與巴基斯坦舉行反恐演習、與阿拉伯聯合大公國舉行空軍聯訓，涉外演訓相當密集；共軍自身則在12月底於台灣周遭舉行「正義使命-2025」圍台軍演。

演習 金磚 南非

