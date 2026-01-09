川普再度談習近平與台灣 北京：台灣問題純屬內政不容干涉

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人毛寧9日回應川普說法稱台灣問題純屬內政。圖為毛寧先前主持記者會。（歐新社）
美國總統川普7日接受紐約時報專訪時，針對是否擔憂大陸效仿美國對委內瑞拉，對台進行相關作為時表示，大陸領導人習近平認為台灣是中國一部分，「他要做什麼由他決定」，但若真動手他會非常不悅。他也重申，不認為習近平會在自己任內對台灣採取行動。對此大陸外交部回應時重申，台灣問題純屬中國內政。

大陸外交部發言人毛寧9日在例行記者會上評論川普相關說法時表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容外部干涉」。

另，對於委內瑞拉代理總統羅德里格斯已經會晤大陸駐委大使藍虎，毛寧表示，大陸「重視中委關係」，始終同委內瑞拉政府保持著良好的溝通合作。大陸將繼續堅定支持委內瑞拉維護主權尊嚴、國家安全和合法權益。她強調，「無論委內瑞拉政局如何變化，中方深化兩國各領域務實合作、促進共同發展的意願不會改變」。

委內瑞拉 外交部 台灣問題

