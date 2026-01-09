海基會展望2026年：兩岸關係高度不確定 盼能恢復兩會對話

展望今年的兩岸關係以及與大陸海協會的兩會關係，海基會今日表示，2026 年的兩岸關係「基本上是高度不確定的情況」，但全會上下共同努力的目標，仍是盡最大的努力、秉持最大的善意，來促進兩岸甚至是兩會的恢復對話。

日前海協會長張志軍在新年寄語中指出，新的一年裡，海協會將牢記建會宗旨、積極擔當作為，一如既往地與廣大台灣同胞擴大交往、增進交流、深化合作、凝聚認同，與各位老朋友、新朋友、年輕朋友一道，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。

而對於今年就兩會互動或兩岸關係的展望，海基會副秘書長黎寶文今（9）日在例行背景說明會上指出，期待兩岸能夠走回理性對話的道路。不過雖然如此，還是看到這個過程當中，中國大陸的一些作為，並不利於兩岸良性互動的善意累積，比方說前幾天就點名我們的兩位部長，甚至是一位檢察官，作為台獨頑固分子與打手幫兇。

黎寶文強調，如果（陸方）真的希望能夠促進兩岸的對話，首先要跟海基會恢復既有的兩岸兩會對話管道，這是一個最大善意的表現，再者就是各式各樣的作為應該要有助於累積兩岸的互信，而非用政治恫嚇、軍事威嚇來對台灣人民或者是台灣社會來做威脅，這無助於兩岸關係發展。

他強調，海基會希望2026 年能夠有機會恢復兩岸兩會對話，但是這個對話應該是不預設任何政治前提，而且必須在台灣人民有共識的基礎上來做。

對於海基會前任董事長吳豊山卸任前在董監事會上披露有與張志軍尋求對話管道、希望訪問大陸、以及新表述等，最後都沒能成功，甚至傳出總統不能接受中華民族說法，海基會對2026年恢復兩會對話還有什麼評估？

黎寶文回應說，兩岸關係從來都不是單純台灣跟中國大陸之間的問題，它是深嵌在現在的國際局勢當中，所以目前我們可以確定的事情是這個國際的地緣政治仍然是高度的不確定。同時，兩岸的互信跟善意的累積，還需要一段時間來做發展，中國大陸內部的權力高度集中所帶來的政經不確定性也仍然都存在。「所以 2026 年的兩岸關係基本上是高度不確定的情況」。

但是即便如此，他仍強調，過去到現在所有的兩岸關係工作者，都從來不認為這是一條好走的道路，所以海基會是仍會持續盡最大的努力、秉持最大的善意，且「想辦法去創造各式各樣的可能性」，來促進兩岸對話，甚至是兩會的恢復對話，「這是全會上下共同努力的目標」。