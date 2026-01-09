快訊

全台冷吱吱！寒流來襲「20縣市」低溫特報 新北、桃竹下探6度

台中七期豪宅虐殺案…狠以「十大酷刑」虐死人 男「抄佛經」無效判無期

夫深夜赴鄉間道路蒐證…揪妻子與鄰居車震挨告無罪 判決理由曝

海基會展望2026年：兩岸關係高度不確定 盼能恢復兩會對話

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
海基會副秘書長黎寶文9日展望今年兩岸關係時指出，希望2026 年能夠有機會恢復兩岸兩會對話。（記者廖士鋒／攝影）
海基會副秘書長黎寶文9日展望今年兩岸關係時指出，希望2026 年能夠有機會恢復兩岸兩會對話。（記者廖士鋒／攝影）

展望今年的兩岸關係以及與大陸海協會的兩會關係，海基會今日表示，2026 年的兩岸關係「基本上是高度不確定的情況」，但全會上下共同努力的目標，仍是盡最大的努力、秉持最大的善意，來促進兩岸甚至是兩會的恢復對話。

日前海協會長張志軍在新年寄語中指出，新的一年裡，海協會將牢記建會宗旨、積極擔當作為，一如既往地與廣大台灣同胞擴大交往、增進交流、深化合作、凝聚認同，與各位老朋友、新朋友、年輕朋友一道，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。

而對於今年就兩會互動或兩岸關係的展望，海基會副秘書長黎寶文今（9）日在例行背景說明會上指出，期待兩岸能夠走回理性對話的道路。不過雖然如此，還是看到這個過程當中，中國大陸的一些作為，並不利於兩岸良性互動的善意累積，比方說前幾天就點名我們的兩位部長，甚至是一位檢察官，作為台獨頑固分子與打手幫兇。

黎寶文強調，如果（陸方）真的希望能夠促進兩岸的對話，首先要跟海基會恢復既有的兩岸兩會對話管道，這是一個最大善意的表現，再者就是各式各樣的作為應該要有助於累積兩岸的互信，而非用政治恫嚇、軍事威嚇來對台灣人民或者是台灣社會來做威脅，這無助於兩岸關係發展。

他強調，海基會希望2026 年能夠有機會恢復兩岸兩會對話，但是這個對話應該是不預設任何政治前提，而且必須在台灣人民有共識的基礎上來做。

對於海基會前任董事長吳豊山卸任前在董監事會上披露有與張志軍尋求對話管道、希望訪問大陸、以及新表述等，最後都沒能成功，甚至傳出總統不能接受中華民族說法，海基會對2026年恢復兩會對話還有什麼評估？

黎寶文回應說，兩岸關係從來都不是單純台灣跟中國大陸之間的問題，它是深嵌在現在的國際局勢當中，所以目前我們可以確定的事情是這個國際的地緣政治仍然是高度的不確定。同時，兩岸的互信跟善意的累積，還需要一段時間來做發展，中國大陸內部的權力高度集中所帶來的政經不確定性也仍然都存在。「所以 2026 年的兩岸關係基本上是高度不確定的情況」。

但是即便如此，他仍強調，過去到現在所有的兩岸關係工作者，都從來不認為這是一條好走的道路，所以海基會是仍會持續盡最大的努力、秉持最大的善意，且「想辦法去創造各式各樣的可能性」，來促進兩岸對話，甚至是兩會的恢復對話，「這是全會上下共同努力的目標」。

兩岸關係和平發展 兩會 海基會

延伸閱讀

吳豊山卸任前自爆「曾建議見張志軍未果」 陸國台辦回應

海基會董座吳豊山請辭 遺缺可望由蘇嘉全接任

【即時短評】吳豊山被請辭 賴政府兩岸路線已窮途末路

卸任後去哪？吳豊山請辭海基會董座 府方：將敦聘擔任總統府資政

相關新聞

日媒：日向陸出口酒類「通關多花一個月」 恐與中方報復高市言論有關

日本共同社昨晚獨家報導，共同社獲悉，最近日本向中國出口的日本酒等酒類和食品的通關比以往所需時間更長，貿易出現延遲。這種情...

川普再度談習近平與台灣 北京：台灣問題純屬內政不容干涉

美國總統川普7日接受紐約時報專訪時，針對是否擔憂大陸效仿美國對委內瑞拉，對台進行相關作為時表示，大陸領導人習近平認為台灣...

海基會展望2026年：兩岸關係高度不確定 盼能恢復兩會對話

展望今年的兩岸關係以及與大陸海協會的兩會關係，海基會今日表示，2026 年的兩岸關係「基本上是高度不確定的情況」，但全會...

海基會新任董事長人選仍在作業程序 目前未有代理董座

海基會前任董事長吳豐山去年12底去職後，目前尚未召開臨時董監事會議選舉新董事長，也並未有代理董事長。海基會表示，這個案子...

日參議員石平：台日關係應全面加深、警惕中共軍事威脅但不用太悲觀

受中國大陸制裁的中裔日籍參議員石平近日訪台，他今日受訪時表示，他認為中國國家主席習近平在台海問題上不會輕易動手，因此既要...

李在明訪中未發聯合聲明 韓媒：核心分歧仍待破解

韓國總統李在明結束對中國的國是訪問後，積極評價此訪為修復韓中關係奠定基礎，韓國媒體卻表示，兩國未發表聯合聲明，顯示核心分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。