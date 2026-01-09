海基會新任董事長人選仍在作業程序 目前未有代理董座

海基會前任董事長吳豐山去年12底去職後，目前尚未召開臨時董監事會議選舉新董事長，也並未有代理董事長。海基會表示，這個案子應該是還在進行相關的作業程序，一旦人選確定會召開臨時董監事會議。

海基會副秘書長兼發言人黎寶文8日指出，臨時董監事會的召開，要看新任董事長人選確定的時間，目前這個案子應該是還在進行相關的作業程序，一旦人選確定了之後，應該是陸委會將先對外溝通，海基會還在等待相關的結果跟公文，一旦人選確定了，會馬上召開臨時董監事會議。至於董監事會具體時間，仍未能確認。新任董事長一向都會由主管機關先公布，海基會再配合做相關程序。

他也透露，目前海基會並沒有代理董事長。

至於今年春節前後的台商春節聯誼活動，黎寶文證實說，海基會已經開始進行籌備的工作，規劃目前還在進行，過往規模都是350位台商代表左右，過去除了安排餐會，有時還會安排其他活動，受限於目前還在確認預算規模等，還在詳細規劃，等到規劃完成後會對外說明。他透露今年規模應不會有太大差別。

而今年有沒有收到台商被陸方勸阻的情況？他說，目前相關邀約工作都還在進行，尤其因為今年過年春節時間比較晚，而且，通常開始邀約的時候，就會有陸續的反應，也是到目前為止，因為邀約還在進行還在進行相關的反饋，可能還在累積。