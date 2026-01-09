日參議員石平：台日關係應全面加深、警惕中共軍事威脅但不用太悲觀

受中國大陸制裁的中裔日籍參議員石平近日訪台，他今日受訪時表示，他認為中國國家主席習近平在台海問題上不會輕易動手，因此既要警惕中共政權的軍事威脅，但不用太悲觀。他並提出，台日關係應全面加深關係，在經濟、文化交流等方面突破界限，他也會以其身份盡力在外交防務委員會上面加強和台灣合作。

石平今出席印太戰略智庫研討會「應該如何與中國打交道？」前受訪，由於他是在受到中國大陸制裁下的背景來看台灣，他表示，目前中國官方也沒有對他採取進一步動作，「現在估計中國政府拿我也沒什麼辦法，他們已經制裁我一次了，不可能再制裁我，或者他們要制裁第二次也可以，反正我都無所謂了，我高興要怎麼說就怎麼說，高興怎麼做就怎麼做」。

問及美國總統川普近日表示，中國在台灣問題上的所作所為取決於習近平。但他已經向習近平表達，如果對方那樣做，他會非常不高興，而且他不認為習近平會這麼做。石平分析，重要的是川普說他相信習近平不會動手，美國總統說這句話應該是有一定的分量，川普有其憑據、有美國各種對中國軍事力量或現況評估的情報分析。

他進一步表示，自己也認為習近平不會輕易動手。對獨裁極權帝國來說，一旦對外戰爭失敗，政權就會毀滅，加上中國人民解放軍高官貪汙的錢都在國外，他們也擔心一旦對台灣動手，海外財產會被凍結，「對於他們來說，祖國統一都是小事，財產才是大事」。再考慮到台灣的軍事力量，以及日美同盟等可能採取共同的行動，所以既要警惕中共政權的軍事威脅，但不用太悲觀，只要好好應付，能夠克服台海危機。

關於習近平權力基礎的變化，石平認為，由於大陸經濟蕭條、房地產崩潰、失業率高，這些都對動搖習近平的統治有很大的衝擊作用，再加上習近平對解放軍腐敗問題進行肅清，導致兩邊失去信任關係，現在看起來是習近平個人獨裁的體制逐漸鬆動、走向瓦解的過程。

從中日關係來看，針對中國近日對日本實施的多項舉措，石平認為，估計還是對日本的恐嚇施壓，「即使要動真格的，估計也動不了太多的真格」。

他表示，中國政府對日本施壓恐嚇，但這次日本人沒有屈服，非常明顯的指標是日本首相高市早苗的支持力一直維持在70%以上。過去中國一施壓，日本就道歉、順應中國，中國就會更自以為是，下次又用同樣手段。但這一次日本決定把這種屈服的外交徹底結束。某種意義上來說是中國蠻橫不講理的外交已經過分了，超越日本一般老百姓能夠忍耐的界限。