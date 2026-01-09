快訊

大陸港澳辦：相信新主席引領香港立法會貫徹「行政主導體制」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國務院港澳辦9日就李慧琼當選香港立法會主席做出評論。圖為大陸國務院港澳辦公室在北京三里河西原址。（香港中通社）
大陸國務院港澳辦9日就李慧琼當選香港立法會主席做出評論。圖為大陸國務院港澳辦公室在北京三里河西原址。（香港中通社）

香港立法會主席選舉8日落幕，由民建聯李慧琼以47票當選，金融界陳振英以5票之差落敗，大陸國務院港澳辦9日發表署名「港澳平」文章稱，這次選舉成功是「愛國者制港」原則的成功，也強調希望並相信，新一屆立法會主席一定能夠引領立法會貫徹行政主導體制。

對於立法會主席選舉，港澳平文章提到，這場公開、透明的良性競爭，進一步豐富了「愛國者治港」下香港高質量民主的實踐，「再次彰顯新選舉制度的先進性優越性」。文章稱，新一屆立法會主席選舉的成功，歸根結底是全面落實「愛國者治港」原則的成功，是香港新選舉制度的成功。

文章頌揚，新選舉制度是促進香港民主健康發展的好制度，擯棄對抗與撕裂，塑造良好政治文化。新選舉制度是「把維護國家主權、安全、發展利益和保持香港長期繁榮穩定有機結合的好制度」，確保特區管治權「牢牢掌握在堅定的愛國者手中」，堅決維護「政權安全」，切實保障廣大香港居民的民主權利和根本福祉。新選舉制度是「確保一國兩制實踐行穩致遠的好制度」，促進行政立法良性互動，有效提升治理效能。

文章特別表示，立法會主席角色重要、責任重大。我們希望並相信，新一屆立法會主席一定能夠引領立法會貫徹行政主導體制，積極支持行政長官和特區政府依法施政，共同開創良政善治的管治新局面；引領立法會深入社區和業界，接地氣、匯民智，高水準議政、高質量立法，在香港由治及興的進程中更好發揮作用。

另據香港01，李慧琼8日下午與香港特首李家超會面，雙方討論立法會作為特區管治團隊一部分，如何積極協助政府改善施政，進一步促進行政立法良性互動，令到良政善治，也形容李家超重視立法會。

李慧琼也說新一屆立法會沒有適應期和試用期，市民期望盡快投入工作，處理各項迫切而備受社會關注的問題，引述李家超指首次立法會大會將由政府當局提出議案，聚焦討論大埔火災的善後工作、推動重建復常安排和制度改革。她說按照李家超指示，將安排本屆立法會的首次會議於下星期三（14日）舉行。

中日關係緊張下 南京大屠殺公祭後的多元反思與聲音

中日關係在2025年末因日本首相高市早苗的「台灣有事論」掀起波瀾。同時，2025年12月13日適逢南京大屠殺88周年，中國大陸舉行南京大屠殺死難者國家公祭儀式，當日上午10時，南京全城鳴響防空警報，汽車、火車、輪船齊鳴致哀。 公祭結束後，聯合報數位版記者於2025年12月18日實地走訪「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」，除了觀察園區內外氛圍，也聽到了官方一貫敘事外的多元與反思戰爭的聲音。

