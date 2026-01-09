大陸駐菲大使：希望新的一年中菲關係能儘快回到正常發展軌道

在南海局勢依舊緊張，特別是大陸與菲律賓在民主礁、仙賓暗沙、鐵線礁頻頻爆發紛爭之際，到任不久的大陸駐菲律賓大使井泉喊話稱，菲方不需要在中美間選邊站隊，「希望新的一年中菲關係能儘快回到正常發展軌道」。

據大陸駐菲使館官網消息，1月6日，其大使井泉出席「菲律賓中資企業總商會經商新年招待會」，井泉表示，中菲經濟互補性強、合作潛力大，同時中菲經貿合作離不開良好穩定的營商環境。希望雙方共同努力，營造公平透明、安全穩定、可預期可持續的營商環境，妥善解決在菲中企在工簽、稅務、海關等問題上存在的困難和訴求。

井泉特別提到，經貿合作更離不開穩定的雙邊關係，「中國的朋友可以是美國的朋友，美國的朋友也可以是中國的朋友，這不是零和遊戲」。菲方不需要在兩者間選邊站隊，完全可以像東協其他國家一樣，同時與中美發展穩定的雙邊關係，這是最符合菲自身根本和長遠利益的選項。

他更指出，下一步，「如果海上爭議得到有效管控，雙方交往增多，雙邊關係改善」，中菲雙方就可有更多精力和信心推進互利共贏合作，為兩國人民帶來更多實實在在的利益。「希望新的一年中菲關係能儘快回到正常發展軌道」。

另，1月8日與菲律賓華文媒體代表座談時，井泉表示，大陸對話溝通的大門始終敞開。雙方應在妥善管控涉海分歧爭議基礎上，擴大人文交流，深化經貿合作，共同打擊跨國犯罪，推動兩國關係企穩向好，切實造福兩國民眾。

井泉甫於2025年12月6日抵達菲律賓履新，接替離任的黃溪連，他並在12月11日於菲律賓總統府向菲國總統小馬可仕遞交國書。

2025年11月24日至26日，大陸與東協十國在雲南昆明舉行落實「南海各方行為宣言」第50次聯合工作組會。會議由大陸外交部邊海司副司長檀勍生與馬來西亞外交部海洋司司長阿迪娜共同主持。據北京通稿，各方就當前南海形勢、落實「宣言」、海上務實合作等議題深入交換意見，並推進「南海行為準則」磋商。各方一致同意繼續全面有效落實「宣言」，加快推進「準則」磋商，爭取早日達成「準則」，共同維護南海和平穩定。