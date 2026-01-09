快訊

日媒：日向陸出口酒類「通關多花一個月」 恐與中方報復高市言論有關

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
共同社於1月8日在北京市某進口商品商店裡拍攝的日本酒。 （共同社）
共同社於1月8日在北京市某進口商品商店裡拍攝的日本酒。 （共同社）

日本共同社昨晚獨家報導，共同社獲悉，最近日本向中國出口的日本酒等酒類和食品的通關比以往所需時間更長，貿易出現延遲。這種情況出現在去年11月首相高市早苗的涉台國會答辯之後，可能是中方對日報復的一環。

報導稱，北京的日本大使館接獲許多相關企業的諮詢。多名貿易消息人士透露了此事。

報導稱，據貿易消息人士透露，酒類抵達中國後，通關手續的時間比平常多花數周到約1個月。日本酒的延遲尤其明顯，有消息稱比通常多花了一倍時間。有人認為「日本酒是日本的象徵，所以被盯上了吧」。

天津和廣東省深圳等地各種貿易港出現延遲，有些酒類因手續不順利而滯留在中國貿易港口。

報導說，上述國會答辯後，中國停止了剛恢復的日本水產品的進口手續。本月6日宣布加強兩用物項對日出口管制，暗示將對稀土出口進行嚴格審查。在貿易方面加大對日施壓，日本企業相關人士正關注事態發展。

據日本農林水產省稱，日本酒對華出口額在2024年為116億日元（現約合人民幣5億元），在各國家和地區中居首。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 大使館 北京

日盼交涉「兩用物項」出口管制 陸大使駁回

中日矛盾持續激化下，面對大陸加強對日本出口「兩用物項」管制、對晶片業特殊氣體啟動反傾銷調查，日本內閣官房長官木原稔昨表示...

陸殲-35改進型新機首飛 設空中加油口、將量產百架

大陸第五代隱形艦載機殲-三五新機型近日首飛，它以綠色底漆外觀亮相，機身摺疊翼蓋板、兩段式後緣襟翼在畫面中可見。大陸軍事專...

中國非盟戰略對話 非盟重申台灣是中國領土不可分割的一部分

據大陸外交部網站，大陸外交部長王毅於2026年1月8日同非洲聯盟委員會主席優素福，在位於衣索匹亞首者阿的斯阿貝巴的非盟總...

中日關係緊張下 南京大屠殺公祭後的多元反思與聲音

中日關係在2025年末因日本首相高市早苗的「台灣有事論」掀起波瀾。同時，2025年12月13日適逢南京大屠殺88周年，中國大陸舉行南京大屠殺死難者國家公祭儀式，當日上午10時，南京全城鳴響防空警報，汽車、火車、輪船齊鳴致哀。 公祭結束後，聯合報數位版記者於2025年12月18日實地走訪「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」，除了觀察園區內外氛圍，也聽到了官方一貫敘事外的多元與反思戰爭的聲音。

媒體：中國開始收緊對日稀土出口

（德國之聲中文網）據《華爾街日報》周四報道，中國已開始限制向日本公司出口稀土和含有稀土的強力磁鐵。此前，北京方面已禁止向日本軍方出口軍民兩用物項。 報道稱，中國的限制措施廣泛適用於日本各行各業，並非

