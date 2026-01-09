中國非盟戰略對話 非盟重申台灣是中國領土不可分割的一部分

據大陸外交部網站，大陸外交部長王毅於2026年1月8日同非洲聯盟委員會主席優素福，在位於衣索匹亞首者阿的斯阿貝巴的非盟總部舉行中國—非盟第九次戰略對話，並共同出席2026年「中非人文交流年」開幕式。在戰略對話後發表的聯合新聞公報中，非盟方重申堅定奉行一個中國原則，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，堅定支持中國政府為實現國家統一所做的一切努力。

王毅自1月7日起到12日受邀訪問衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托，8日在首站衣索匹亞進行這場戰略對話，並出席「中非人文交流年」開幕典禮。這是大陸外長連續36年年初首訪非洲。

中非雙方重申必須維護以國際法為基礎的國際秩序，特別是尊重主權和領土完整及和平解決爭端。雙方並對近期委內瑞拉事態發展表示嚴重關切，重申各國主權和領土完整必須受到尊重，《聯合國憲章》和國際法確立的基本原則必須遵守。

新聞公報提到，王毅外長和優素福主席就中非攜手推進現代化、全球治理和中國對非零關稅舉措、國際調解院及「非洲之角和平發展構想」等交換意見。

雙方認為，中非盟同屬全球南方，在國際和區域事務中擁有廣泛共識，應共同捍衛全球南方正當權益，支持彼此維護核心利益和重大關切。雙方強調，將持續加強協調合作，攜手為世界和區域和平穩定發展注入更多正能量。

雙方就中非攜手推動現代化等廣泛領域合作交換意見，強調加強中國「十五五」規劃與非盟《2063年議程》的落實對接。雙方同意就彼此提出的重大倡議加強溝通協調和相互支持，包括中方的全球安全倡議、全球治理倡議和國際調解院等，以及非方的《2063年議程》及2030年前實現「消弭槍聲」、非洲大陸自由貿易區等旗艦計畫。

王毅外長和優素福主席重申將推動有效落實簽署的各項合作協議和諒解備忘錄，同意繼續深挖中非盟務實合作潛能，更好惠及中非人民。

而在出席「中非人文交流年」開幕典禮時，王毅則表示，舉辦2026年「中非人文交流年」是習近平主席同非方領導人商定的重要措施。習近平主席在賀信中深刻闡釋文明互鑑對推進中非現代化事業的重要意義，為推動構建新時代全天候中非命運共同體提供了重要指引。

王毅說，中非關係源遠流長，傳統友誼歷久彌堅。古代絲路、鄭和遠洋航海的壯舉讓我們相識相知，近代以來追求民族解放和國家獨立的共同鬥爭讓我們親如兄弟，當前謀求發展振興的積極探索更讓我們命運與共。他說，近年來，我們很高興地看到，中非人民越走越親，中非合作越做越廣，中非友誼越來越深。事實證明，人民交往是中非友誼大廈最牢固的根基所在，文明互鑑是中非合作之船最強勁的動力來源。