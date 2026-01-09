華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

「華爾街日報」報導，熟悉中國政府的知情人士表示，北京已停止審查外銷日本的稀土許可，對象不限於軍事業者，廣及其他行業。中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。

中國商務部6日公布加強軍民兩用物項對日本出口管制，日本外務省官員為此進行交涉，中國商務部指民事用途將不受影響。

華爾街日報（Wall Street Journal）8日報導，2名不具名中國外銷業者指出，商務部宣布管制後，隨即限制對日本企業出口數量較少、價格較高的重稀土，及含有重稀土元素的稀土磁鐵。

另一名熟悉中國政府決定的知情人士表示，官方已停止審查（稀土）外銷日本許可證，範圍廣及日本產業，不限於軍事業者。

報導指出，北京為因應川普（Donald Trump）關稅對全球祭出稀土出口許可管制，日本也受到影響。美中舉行多輪會談，中方於去年10月放鬆管制，美國業者表示較易取得出口核准，中國外貿資料顯示，對日稀土磁鐵出口量10月前已恢復正常。

研究稀土的學者亞伯拉罕（David S. Abraham）向華爾街日報表示，任何日本產業營運受干擾都將波及全球供應鏈，向下產生擴散效應。

2010年日本保安船隻與中國漁船在釣魚台發生撞船事件，中國對日進行稀土出口管制。事件後日本積極投資，多元化稀土供應，但至今仍有6成需由中國進口，北京再拋稀土出口限制引起日本產業不安氣氛。