媒體：中國開始收緊對日稀土出口

（德國之聲中文網）據《華爾街日報》周四報道，中國已開始限制向日本公司出口稀土和含有稀土的強力磁鐵。此前，北京方面已禁止向日本軍方出口軍民兩用物項。

報道稱，中國的限制措施廣泛適用於日本各行各業，並非僅限於國防工業。周二，中國宣布全面禁止向日本出口具有潛在軍事用途的所謂兩用物項。

中國商務部周四表示，對日兩用物項的出口禁令只會影響軍工企業。中國商務部發言人何亞東8日在新聞發布會上表示，“涉及民事用途的不會因此受到影響”。

《華爾街日報》報道稱，自周二以來，中國開始限制向日本公司出口重稀土以及含有這些稀土的強力磁鐵，並援引了兩家中國出口商的說法。

報道還援引另一位熟悉中國政府決策的匿名人士的話說，對日本各行業出口稀土的許可證申請的審查已經停止，而且這不僅僅針對日本國防企業。

《中國日報網》本周二引述消息人士稱，中國政府正考慮針對性收緊2025年4月列管的中重稀土相關物項對日本出口的許可審查。

中國11月稀土出口量創歷史第二高 對日本出口量大增

兩用物項是指既可用於民用又可用於軍事用途的商品、軟件或技術。例如，某些稀土磁體可用於驅動汽車零部件（如後視鏡、揚聲器和油泵）中的電機。

路透社報道稱，中國商務部和外交部沒有立即回應該社就《華爾街日報》報道提出的詢問。

自日本首相高市早苗11月表示，如果中國對台灣發動威脅日本生存的攻擊，可能會引發軍事回應以來，北京和東京之間的關系持續惡化。北京方面稱高市早苗的言論是“挑釁”。

中國的出口管制清單包含約1100種兩用物項和技術。制造商需要獲得許可證才能將這些物項和技術運往海外，無論最終用戶在哪裡。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】