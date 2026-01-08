聽新聞
陸殲-35改進型新機首飛 設空中加油口、將量產百架

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸第五代隱形艦載機殲-三五新機型近日首飛，它以綠色底漆外觀亮相，機身摺疊翼蓋板、兩段式後緣襟翼在畫面中可見。大陸軍事專家稱，這意味該系列可能有新型號或新能力，試飛款可能是艦載版改進型。

殲-三五是大陸自主研製的第五代匿蹤多用途戰機，也是共軍海軍首款第五代隱形戰機，去年在九三閱兵公開亮相，九月下旬在共軍福建艦航母完成電磁彈射起降測試，被視為共軍航母搭載第五代隱形戰機投入作戰試驗的里程碑。

據瀋飛融媒公眾號，本月六日瀋飛集團完成「新年第一飛」，兩架殲-三五型艦載戰鬥機以綠皮現身參與。大陸官媒央視報導稱，綠色底漆含鉻酸鹽可提供保護，在首飛和初期試飛階段，利於工程人員檢修，待設計和狀態固化並隨試飛深入，到量產階段就會噴塗正式作戰塗裝。

央視報導另引述大陸軍事評論員傅前哨分析，此款試飛的殲-三五可能為艦載版的改進型，因為畫面中可看到，飛機前起落架有彈射牽引桿，另發動機的尾噴管有明顯變化，推測動力裝置可能升級。

他還提到，有網友發現，新上天的綠皮殲-三五背部似乎增設空中加油口，這是過去沒有的，優點在於加油速度快。傅前哨說，一旦投入生產，殲-三五產能每年達到幾十至一百架。

去年殲-三五完成航母電磁彈射起降測試後，央視曾披露機庫和產線，從已曝光機身編號判斷，該系列總數可能已超過六十架。

