日盼交涉「兩用物項」出口管制 陸大使駁回

聯合報／ 特派記者陳政錄、編譯盧思綸／綜合報導
中國大陸駐日本大使吳江浩駁回日方交涉。圖／取自中國駐日本大使館官網

中日矛盾持續激化下，面對大陸加強對日本出口「兩用物項」管制、對晶片業特殊氣體啟動反傾銷調查，日本內閣官房長官木原稔昨表示，將採必要因應措施，他並抗議大陸在東海日中中間線靠中方側海域開採天然氣油田的新舉動。

就陸方對「兩用物項」貿易管制，木原稔昨稱，日本將採取必要因應措施，協助被調查企業因應影響。他還提到，在東海的日中中間線靠中方一側海域，發現開採天然氣油田新動作，日方已提出抗議，呼籲日中就有關東海共同開發協議重啟談判。

但大陸方面也展現強硬態度，中國大陸駐日大使館，吳江浩大使昨駁回日本外務事務次官船越健裕就中方加強軍民「兩用物項」對日出口管制所提交涉。他說，中方此舉旨在維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務；大陸商務部發言人何亞東昨重申，中方目的是制止日本再軍事化和擁核企圖。

大陸官媒中國日報指，除上述措施，中方還考慮收緊七類中重稀土相關物項對日出口，日媒共同社等報導引述野村總合研究所評估指，日本電動車所需的鏑、鋱等重稀土高度依賴大陸，若遭稀土限制三個月，將對日企造成六千六百億日圓的損失（約新台幣一千三百三十億元）。

另據彭博報導，大陸國家主席習近平對日相高市早苗「台灣有事」說法的報復才剛開始，北京正藉此試探美國是否仍會力挺日本。學者指出，如今美中關係不錯，日本已難再循老路請美國斡旋；東京目前按兵不動，盼觀察北京是否自行降溫。

香港南華早報引述日本總合研究所資深經濟學家野木森稔說：「日本可以停止出口半導體製造設備等重要商品。半導體製造設備與化學品應該是重要籌碼。」

外媒引述專家分析，若日中關係惡化，東京仍握有反制籌碼。日本掌控百分之九十的先進光阻劑市場，而中國光阻材料的國產替代率估計低於百分之五。一旦日本對此祭出限制，可能衝擊中國晶片發展。不過，也有分析人士指出，任何供應中斷都可能加速北京長期推動的科技供應鏈國產替代進程。

日本 稀土 電動車 天然氣 東海 晶片

