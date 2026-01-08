前小米高層自創公司 核心團隊來自小米、華為

大陸科技巨頭小米前中國區市場部總經理、REDMI品牌總經理王騰在離開小米四個月後，動向備受關注。王騰8日宣布成立專注研發睡眠健康相關產品的新公司「今日宜休」。王騰還透露，其核心團隊成員來自小米、華為等大陸知名科技企業。

王騰8日在其微博指出，新公司選擇睡眠健康方向主要原因是，觀察到現代人普遍受睡眠不足及精力不足困擾，自己離開小米後亦有切身經歷。他認為，社會對睡眠價值的認識仍不足，希望結合自身生物信息專業及科技產品背景，推動大眾重視睡眠健康。再來是隨著人工智慧（AI）大模型及多元傳感器的發展，產品可實現主動感知與干預，用於改善用戶睡眠及精力管理。

王騰表示，新公司核心成員具備豐富的軟硬體產品開發經驗，目前正在招聘包括軟硬件產品經理、健康／AI算法工程師、腦科學睡眠健康專家、ID&CMF設計師（智能穿戴／家居方向）等職位，工作地點在北京，未來計劃於杭州、深圳設分部。

大陸企業資訊查詢平台「天眼查」資料顯示，北京今日宜休科技有限責任公司於2026年1月6日成立，註冊資本為人民幣100萬元，王騰為法定代表人，持股比例為55%。其他股東包括北京星河好夢、北京造夢星河、北京星辰好夢三家企業管理諮詢合夥企業，王騰同時為這三家公司實際控制人。公司經營範圍涵蓋智能家庭設備、家用電器、燈具、針紡織品、日用品、海綿及橡膠製品等。

值得注意的是，界面新聞指，「王騰的職業履歷與小米深度綁定」。公開資料顯示，他2016年加入小米，從手機部產品經理做起，逐步成長為核心高管，曾任中國區市場部總經理、REDMI品牌總經理，主導多款紅米旗艦機型的產品規劃與市場推廣，被業界稱為「紅米操盤手」。其個人微博粉絲量達186萬。

此前，小米集團職業道德委員會於2025年9月8日晚發布內部通知寫道，王騰於2025年9月因洩露公司機密信息、利益衝突等違規行為被小米集團辭退。面對外界熱議，他當時曾在微博兩次回應，承認自身失職並深刻反省，同時否認「竊取機密出售」及「收受賄賂」等網傳指控，並表示「未來仍會支持小米和REDMI」。

王騰此次創業動向引起業界關注。對此，在大陸業界有評論指出，王騰在小米累積的產品運營經驗及用戶資源，或為新公司發展提供基礎，但後續產品能否獲得市場認可仍存在不確定性。