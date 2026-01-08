中共政治局常委會議：中國發展環境面臨深刻複雜變化

快訊

中央社／ 台北8日電

中共中央政治局常委會今天召開會議，指「十五五」時期（第15個五年規劃，2026至2030年）中國發展環境「面臨深刻複雜變化，工作任務艱鉅繁重」，因此要統一意志、形成合力，共同推進各領域工作，努力實現良好開局。

新華社報導，中共中央政治局常務委員會今天全天召開會議，聽取中國全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報，並聽取中共中央書記處工作報告。會議由中共總書記習近平主持，並發表講話。

根據報導，會議提到，「十五五」時期中國發展環境「面臨深刻複雜變化，工作任務艱鉅繁重」。要堅持好、運用好、發展好「黨的領導這一最大優勢」，為「中國式現代化」建設提供根本保證。

會議認為，過去一年，上述機關黨組堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，堅定維護黨中央權威和集中統一領導，認真貫徹落實中共20大和20屆歷次全會精神，緊緊圍繞黨和國家工作大局履職盡責，確實加強黨組自身建設，「各方面工作取得了新成效」。

會議稱，過去一年，中共中央書記處認真貫徹黨中央決策部署，積極履職盡責，在完成黨中央交辦任務、加強黨內法規制度建設、指導推動群團（對群眾及團體）工作、整治形式主義為基層減負等方面做了大量工作。

會議又稱，今年是中共成立105週年，也是「十五五」開局之年。上述機關黨組要始終「在思想上、政治上、行動上」和「以習近平同志為核心的黨中央」保持高度一致，「不折不扣」把黨中央各項決策部署落到實處。

會議提到，要錨定「十五五」時期經濟社會發展的重大戰略任務，統一意志、形成合力，共同推進各領域工作，努力實現良好開局。樹立和踐行正確政績觀，堅持「為人民出政績、以實幹出政績」。加強黨組自身建設，認真履行全面從嚴治黨主體責任，確實增強自我革命的自覺性、堅定性。

中共 習近平

