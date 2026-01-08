習近平主持中共政治局常委會議 提整治形式主義

新年伊始，中共最高權力機關的常設機關中共中央政治局常委會今（8日）召開會議，由中共總書記習近平主持並講話。據新華社，會議強調，今年要努力實現良好開局，認真履行全面從嚴治黨，和持續整治形式主義為基層減負等重點任務落實等。

據新華社，中共中央政治局常務委員會8日全天召開會議，聽取大陸全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作彙報，聽取中央書記處工作報告。習近平主持會議並發表重要講話。

會議強調，今年是中共成立105周年，「十五五」開局之年，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，深入貫徹中共二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實四中全會部署，堅持中共中央集中統一領導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，始終在思想上政治上行動上和以習近平為核心的中共中央保持高度一致，不折不扣把中共中央各項決策部署落到實處。

會議稱，要錨定「十五五」時期經濟社會發展的重大戰略任務，共同推進各領域工作，努力實現良好開局。以及，樹立和踐行正確政績觀，加強中共黨組自身建設，認真履行全面從嚴治黨主體責任，切實增強自我革命的自覺性堅定性。

會議還強調，新的一年，中共中央書記處要立足職責抓好指導展開中共黨內集中教育、完善黨內法規制度建設、群團組織建設和改革、持續整治形式主義為基層減負等重點任務落實，高質量完成中共中央交辦的各項任務。