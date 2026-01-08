快訊

強烈大陸冷氣團+輻射冷卻…明天低溫下探9度 周六再有另波冷氣團

瑞士跨年惡火釀40死…酒吧經理遭爆拋下客人 急抱收銀機落跑

東海大學印太局勢座談 陸委會副主委沈有忠：台須提升防衛能力

中央社／ 台北8日電

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今天舉辦「2026日中關係與印太局勢」座談會。陸委會副主委沈有忠表示，應對北京威權擴張，台灣提升自我防衛能力、增加國防預算有必要性。

「2026日中關係與印太局勢」座談會8日下午在台大校友會館舉辦，採取閉門會議形式，美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會均有人員參與，對於區域安全與台日合作議題進行意見交換。

沈有忠於致詞時說，日本首相高市早苗將「台灣有事」連結「存立危機事態」後，中國大陸隨即採取複合性施壓，顯示日中關係不再僅限於雙邊互動，而是牽動台海安全、第一島鏈穩定與印太和平關鍵變數。

沈有忠指出，中國大陸近期在台海周邊軍演，其與俄羅斯、北韓形成軍事連動，第一島鏈國家面臨多向度安全壓力；海上灰色地帶衝突是威權國家常態化手段，對象不僅是台灣，也涵蓋日本、菲律賓等國。

他強調，面對現有情勢，台灣增加國防預算、提升自我防衛能力絕對有必要性，第一島鏈國家也需要進一步地深化資訊共享、海上執法協調與安全合作，共同捍衛台海現狀與印太區域和平穩定。

中正大學政治學系教授蔡榮祥表示，日本「台灣有事」說象徵日本對於台海安全立場出現「有條件的戰略清晰化」；北京的強烈反彈沒有讓日本退讓，反而催化日本防衛正常化，也促使台灣、日本、菲律賓在安全層面形成更緊密的區域連動。

成功大學政治學系教授王宏仁認為，高市早苗上任後推動安保三文件修正，這不是突發轉向，而是回應北京、北韓軍事能力提升與中俄合作深化等結構性變化，日本正從過去偏向事後支援的角色，轉為更主動回應區域事態的安全定位。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長洪浦釗指出，在美日安保體系強化、盟友被要求共同承擔責任的趨勢下，台灣不能僅期待外援，必須展現清楚的自我防衛意志，才能與民主盟友共同維繫印太區域的安全與穩定。

座談會與會者普遍認為，2026年印太局勢由零星衝突轉為結構性對峙，日中關係短期內難以回到低張力狀態，台海安全明確成為牽動第一島鏈與印太穩定的關鍵節點，不僅僅是區域性議題。

日本台灣交流協會 印太 台海

延伸閱讀

大陸發布「日本右翼的核野心」報告 籲國際警惕

日稱不排除核潛艇 中國：防軍國主義借屍還魂

中國對日本啟動反傾銷調查 鎖定晶片業特殊氣體

習近平報復高市早苗「台灣有事」論才剛開始 日本有招反制？

相關新聞

展望今年兩岸關係 陸委會：對方看起來是沒有善意

兩岸關係波譎雲詭，展望今年，陸委會指出，北京對台的欺壓脅迫不會停止，兩岸關係還是會面對諸多挑戰，同時陸委會也強調，對今年...

押回太子集團首腦陳志之後 陸公安部：將通緝首批犯罪集團骨幹

大陸公安部公布，柬埔寨太子集團創始人兼董事長陳志被從柬埔寨押解回國，並將公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員。

陸海警船到釣魚台島海域「去年總天數破紀錄」 陸國防部回應了

日本媒體報導，2025年全年在釣魚台島相關海域觀測到大陸海警船的天數達356天，為歷年最多。大陸國防部發言人張曉剛8日表...

再駁退役校官赴陸將採許可制 陸委會查源頭是AI：一本正經胡說八道

近日網傳政府推動的「兩岸條例」修法，將把退役校級軍官赴陸都要採取「許可制」，對此陸委會8日再度駁斥，並披露相關消息是來自...

2部長被列「台獨頑固分子」 是否對陸反制？陸委會：研議好了將對外說明

大陸方面日前宣布對內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，加上將立委沈伯洋住處衛星圖披露，引起我方政府的反彈...

日本就兩用物項管制提交涉 遭陸大使吳江浩駁回

中日矛盾激化下，大陸商務部日前宣布加強對日本出口軍民「兩用物項」管制、並鎖定日本晶片業特殊氣體啟動反傾銷調查，日方已就「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。