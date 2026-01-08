快訊

日本就兩用物項管制提交涉 遭陸大使吳江浩駁回

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中國大陸駐日本大使吳江浩駁回日方交涉。（取自中國駐日本大使館官網）
中日矛盾激化下，大陸商務部日前宣布加強對日本出口軍民「兩用物項」管制、並鎖定日本晶片業特殊氣體啟動反傾銷調查，日方已就「兩用物項」管制提出交涉。不過，據中國大陸駐日本大使館8日發布訊息，大使吳江浩已駁回交涉，強調中方此舉旨在維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務。

據中國大陸駐日本大使館，1月8日，中國駐日本大使吳江浩駁回日本外務事務次官船越健裕就中方加強軍民兩用物項對日出口管制所提交涉。

吳江浩強調，中方此舉旨在維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，完全正當、合理、合法。中方的立場已經說得很清楚，將按既定步驟推進相關措施。

此前，大陸6日宣布加強對日本出口「兩用物項」管制後，日本外務省7日表示已提出強烈抗議，並要求撤回相關措施。

今天下午，大陸商務部發言人何亞東也有再次對加強兩用物項對日本出口管制表態。他說，日本首相高市早苗涉台錯誤言論侵害中國主權和領土完整，公然干涉中國內政，對中方發出武力威脅。

他表示，高市首相上台以來，推進修訂「安保三文件」，其側近人士發表擁核言論，這是在試圖挑戰國際社會底線，暴露出高市首相和日本右翼勢力的一貫錯誤主張和持續推動「再軍事化」野心，挑戰戰後國際秩序，勢必損害地區和平穩定，危及世界和平與安全。

何亞東表示，中國作為負責任大國，一貫積極履行防擴散國際義務。依法依規針對所有兩用物項，禁止對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切參與提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口，其目的是制止「再軍事化」和擁核企圖，完全正當、合理、合法。

