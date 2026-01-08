快訊

大逆轉！雲林國中小午餐費全免 張麗善：不惜舉債也要顧好囡仔

追出新內鬼！台積電2奈米洩密案前工程師移審 裁定繼續羈押禁見

批學生「腦殘」遭綠追殺？區桂芝反擊：請立委把專業放在問政上

中國大使駁回日本兩用物項管制交涉：按既定步驟推進

中央社／ 台北8日電

中國駐日大使館傍晚宣布，日本外務事務次官船越健裕就中方加強軍民兩用物項對日出口管制所提交涉，今天遭中國駐日大使吳江浩駁回。吳江浩聲稱，中方此舉「完全正當、合理、合法」，將按既定步驟推進相關措施。

中國駐日本大使館傍晚透過其微信公眾號，宣布這一訊息，顯示日中之間對中方加強軍民兩用物項對日出口管制的緊張局勢加溫。

根據發布，吳江浩宣稱，中方此舉「旨在維護國家安全和利益」，履行防擴散等國際義務，「完全正當、合理、合法」。中方的立場已經說得很清楚，將按既定步驟推進相關措施。

共同社報導，針對中國宣布加強軍民兩用物項對日出口管制，日本國防產業相關人士紛紛表示「沒有足夠的資訊」，但不知所措的情緒正在擴大。至於日本汽車產業也有了警惕，依中方慣用的方式，日本可能會無法進口汽車零組件不可或缺的稀土。

此外，中國方面今天還由官方性質的2個智庫，發表「日本右翼的核野心：對世界和平的嚴重威脅」報告，敦促日本首相（高市早苗）立即澄清相關「錯誤言論」；要求日本政府恪守「無核三原則」；敦促日本政府確實履行國際核不擴散義務；呼籲日本國內有識之士制止政府危險動向；呼籲「不擴散核武器條約」2026年審議大會認真審議相關問題等，使日中緊張關係進一步升級。

日本 中方 大使館

延伸閱讀

陸委會副主委沈有忠：第一島鏈國家需深化安全合作

大陸發布「日本右翼的核野心」報告 籲國際警惕

日稱不排除核潛艇 中國：防軍國主義借屍還魂

中國對日本啟動反傾銷調查 鎖定晶片業特殊氣體

相關新聞

展望今年兩岸關係 陸委會：對方看起來是沒有善意

兩岸關係波譎雲詭，展望今年，陸委會指出，北京對台的欺壓脅迫不會停止，兩岸關係還是會面對諸多挑戰，同時陸委會也強調，對今年...

押回太子集團首腦陳志之後 陸公安部：將通緝首批犯罪集團骨幹

大陸公安部公布，柬埔寨太子集團創始人兼董事長陳志被從柬埔寨押解回國，並將公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員。

陸海警船到釣魚台島海域「去年總天數破紀錄」 陸國防部回應了

日本媒體報導，2025年全年在釣魚台島相關海域觀測到大陸海警船的天數達356天，為歷年最多。大陸國防部發言人張曉剛8日表...

再駁退役校官赴陸將採許可制 陸委會查源頭是AI：一本正經胡說八道

近日網傳政府推動的「兩岸條例」修法，將把退役校級軍官赴陸都要採取「許可制」，對此陸委會8日再度駁斥，並披露相關消息是來自...

2部長被列「台獨頑固分子」 是否對陸反制？陸委會：研議好了將對外說明

大陸方面日前宣布對內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，加上將立委沈伯洋住處衛星圖披露，引起我方政府的反彈...

陸委會副主委沈有忠：第一島鏈國家需深化安全合作

陸委會副主委沈有忠8日在一場座談會上表示，近期中國大陸在台海周邊的大規模軍演，並與俄羅斯、北韓形成軍事動向上的連動，加上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。