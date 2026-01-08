陸委會副主委沈有忠：第一島鏈國家需深化安全合作

陸委會副主委沈有忠8日在一場座談會上表示，近期中國大陸在台海周邊的大規模軍演，並與俄羅斯、北韓形成軍事動向上的連動，加上北韓飛彈試射與俄方在北方四島周邊演訓，使第一島鏈國家同時面臨多向度安全壓力。沈有忠強調，第一島鏈國家需要進一步深化資訊共享、海上執法協調與安全合作。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今（8）日於台大校友會館舉辦「2026日中關係與印太局勢」座談會。該陸研中心發布新聞稿指出，沈有忠表示，日本高市早苗首相將「台灣有事」納入「存立危機事態」後，中國大陸隨即採取複合性施壓，顯示日中關係已不再只是雙邊互動，而是牽動台海安全、第一島鏈穩定與整體印太和平的關鍵變數。

沈有忠提到，近期中國大陸在台海周邊的大規模軍演，並與俄羅斯、北韓形成軍事動向上的連動，加上北韓飛彈試射與俄方在北方四島周邊演訓，使第一島鏈國家同時面臨多向度安全壓力。他強調，海上灰色地帶衝突已成為威權國家常態化手段，對象不僅是台灣，也涵蓋日本與菲律賓等國，面對此一情勢，台灣增加國防預算、提升自我防衛能力絕對有其必要性，而第一島鏈國家也需要進一步深化資訊共享、海上執法協調與安全合作，共同捍衛台海現狀與印太區域的和平穩定。

主辦方特別指出，本次座談也邀請美國在台協會（AIT）政治組組長與兩位日本台灣交流協會主任級人士參與相關閉門會談，就區域安全與台日合作議題進行意見交換。

另針對日本高市早苗政府明確將「台灣有事」納入「存立危機事態」後所引發的區域安全連鎖反應，陸研中心主任林子立指出，日中關係已從雙邊摩擦升高為全領域的結構性對峙，而台灣在美日安保體系支撐下，正逐步成為印太地區守護民主與現狀秩序的關鍵樞紐。

據指出，參加座談的學界等人士除東海大學陸研中心主任林子立，尚包含國立中正大學政治系教授蔡榮祥、成功大學政治系教授王宏仁、中山大學政治學研究所所長陳宗巖、台灣國家政策研究協會秘書長謝文生、東海大學陸研中心副執行長洪浦釗等人。

與會者認為，2026年的印太局勢已由零星衝突轉為結構性對峙，日中關係在日本完成安保制度深化之前，短期內難以回到低張力狀態。台海安全已明確成為牽動第一島鏈與印太穩定的關鍵節點，不再只是區域性議題。多位與談人強調，在美日安保體系持續升級的背景下，台灣若能同步展現自我防衛決心、深化民主韌性，並與理念相近國家形成實質協作，將是印太區域維持現狀與秩序的重要穩定力量。