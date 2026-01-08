陸外交部：美國退群已不是什麼新聞
美國總統川普指示美國退出66個國際組織，大陸外交部回應時說，美國退群已經不是什麼新聞。
大陸外交部發言人毛寧1月8日在例行記者會上說，國際組織和多邊機構存在的意義就在於不代表任何一個國家的私利，而是維護成員國的共同利益。
毛寧稱，正是因為如此，以聯合國為核心的國際體系，80多年來維護了世界的和平與穩定，促進了經濟社會發展，保障了各國的平等權益。
她強調，多邊體系有效運行，才能防止叢林法則蔓延，才能讓國際秩序不被「強權即真理、武力即正義」主導，「這是當前大多數國家，特別是小國弱國最需要的」。
毛寧也說，無論形勢如何變化，中國將始終堅持多邊主義，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，同國際社會一道推動構建更加公正合理的全球治理體系。
川普星期三（7日）簽署總統備忘錄，指示美國退出66個「不再服務於美國利益」的國際組織。
針對太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕並遣送中國大陸調查，大陸外交部稱，打擊網賭電詐是國際社會的共同責任。
針對路透社記者提問關於陳志的情況，毛寧回應稱：「具體情況中方的主管部門會發布消息，你可以保持關注。」
毛寧說，打擊網賭電詐是國際社會的共同責任。一段時間以來，中方同柬埔寨等國積極合作，打擊跨境電信網路詐騙犯罪，取得了顯著成效。她說，中方願意同包括柬埔寨在內的周邊國家加大執法合作力度，維護人民的生命財產安全和地區國家的交往合作秩序。
