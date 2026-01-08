快訊

大逆轉！雲林國中小午餐費全免 張麗善：不惜舉債也要顧好囡仔

追出新內鬼！台積電2奈米洩密案前工程師移審 裁定繼續羈押禁見

批學生「腦殘」遭綠追殺？區桂芝反擊：請立委把專業放在問政上

陸外交部：美國退群已不是什麼新聞

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。（大陸外交部網站）
大陸外交部發言人毛寧。（大陸外交部網站）

美國總統川普指示美國退出66個國際組織，大陸外交部回應時說，美國退群已經不是什麼新聞。

大陸外交部發言人毛寧1月8日在例行記者會上說，國際組織和多邊機構存在的意義就在於不代表任何一個國家的私利，而是維護成員國的共同利益。

毛寧稱，正是因為如此，以聯合國為核心的國際體系，80多年來維護了世界的和平與穩定，促進了經濟社會發展，保障了各國的平等權益。

她強調，多邊體系有效運行，才能防止叢林法則蔓延，才能讓國際秩序不被「強權即真理、武力即正義」主導，「這是當前大多數國家，特別是小國弱國最需要的」。

毛寧也說，無論形勢如何變化，中國將始終堅持多邊主義，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，同國際社會一道推動構建更加公正合理的全球治理體系。

川普星期三（7日）簽署總統備忘錄，指示美國退出66個「不再服務於美國利益」的國際組織。

針對太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕並遣送中國大陸調查，大陸外交部稱，打擊網賭電詐是國際社會的共同責任。

針對路透社記者提問關於陳志的情況，毛寧回應稱：「具體情況中方的主管部門會發布消息，你可以保持關注。」

毛寧說，打擊網賭電詐是國際社會的共同責任。一段時間以來，中方同柬埔寨等國積極合作，打擊跨境電信網路詐騙犯罪，取得了顯著成效。她說，中方願意同包括柬埔寨在內的周邊國家加大執法合作力度，維護人民的生命財產安全和地區國家的交往合作秩序。

外交部 毛寧 美國

延伸閱讀

押回太子集團首腦陳志之後 陸公安部：將通緝首批犯罪集團骨幹

太子集團洗錢案第七波搜索再抓洗錢源頭 拘提約談11人

太子集團首腦陳志遭柬撤銷國籍遣返中國！CNN：已不可能在美國受審

太子集團首腦落網／閩輟學少年陳志 曾是柬首相座上賓

相關新聞

展望今年兩岸關係 陸委會：對方看起來是沒有善意

兩岸關係波譎雲詭，展望今年，陸委會指出，北京對台的欺壓脅迫不會停止，兩岸關係還是會面對諸多挑戰，同時陸委會也強調，對今年...

押回太子集團首腦陳志之後 陸公安部：將通緝首批犯罪集團骨幹

大陸公安部公布，柬埔寨太子集團創始人兼董事長陳志被從柬埔寨押解回國，並將公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員。

陸海警船到釣魚台島海域「去年總天數破紀錄」 陸國防部回應了

日本媒體報導，2025年全年在釣魚台島相關海域觀測到大陸海警船的天數達356天，為歷年最多。大陸國防部發言人張曉剛8日表...

再駁退役校官赴陸將採許可制 陸委會查源頭是AI：一本正經胡說八道

近日網傳政府推動的「兩岸條例」修法，將把退役校級軍官赴陸都要採取「許可制」，對此陸委會8日再度駁斥，並披露相關消息是來自...

2部長被列「台獨頑固分子」 是否對陸反制？陸委會：研議好了將對外說明

大陸方面日前宣布對內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，加上將立委沈伯洋住處衛星圖披露，引起我方政府的反彈...

陸委會副主委沈有忠：第一島鏈國家需深化安全合作

陸委會副主委沈有忠8日在一場座談會上表示，近期中國大陸在台海周邊的大規模軍演，並與俄羅斯、北韓形成軍事動向上的連動，加上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。