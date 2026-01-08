再駁退役校官赴陸將採許可制 陸委會查源頭是AI：一本正經胡說八道

近日網傳政府推動的「兩岸條例」修法，將把退役校級軍官赴陸都要採取「許可制」，對此陸委會8日再度駁斥，並披露相關消息是來自於AI的錯誤回答，AI常常是「一本正經胡說八道」，同時強調此次修法，是擬新增禁止退役校級軍官赴陸出席妨害國家尊嚴活動。

日前國民黨立法院黨團指出，不少退伍校官已經接到通知，赴大陸地區全面改申請制，並威脅重罰或取消月退俸。對此，陸委會副主委梁文傑8日在記者會上再度澄清說，「絕對沒有這件事情」。

他說明，現行規定是將官去大陸，不得參加中共的「國慶」，或者是有關慶典儀式，因為這有損中華民國的尊嚴，「（此次修法草案）現在是把它擴大到校級軍官」。但是他強調「你要去，沒有什麼許可制，你要去可以，但是被我們查到參加一些我們不能容忍的慶典儀式或是活動，那對不起，就要罰款、剝奪退休俸」。

梁文傑並指出，後來政府查到為什麼國民黨會這樣的指稱這種錯誤的說法，原來是有人在網路LINE或者是其他平台上面傳散用AI提出的回答，他舉出一個AI回答為例稱，「退役校級軍官領月退俸者，若想赴陸旅遊需向國防部資源司填具申請表，並由原服務單位審查，經核定後，通過移民署線上系統申請許可」，他強調，「這個當然是錯誤的，根本沒這回事」，他並說，AI常常是「一本正經胡說八道」，呼籲不要相信AI所製造產出的訊息，更不要隨便傳散。