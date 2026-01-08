綠委提修兩岸條例為兩國 陸委會：需要社會共識
民進黨立委林宜瑾先前領銜提案修正兩岸條例，擬明定「國與國關係」。陸委會今天重申，兩岸條例是很特殊的法律，修正兩岸條例必須取得最大社會共識。
大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。
民進黨立委連署擬提案修正台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）。梁文傑重申，兩岸條例是根據中華民國憲法用來規定兩岸關係的一部很特殊的法律，政治敏感性非常高，牽一髮動全身，修正必須取得最大社會共識。
他強調，陸委會在推動兩岸條例修法時，都是針對目前急需要修正、比較可以獲得社會共識部分去推動。
總統賴清德多次強調維持台海現狀，執政黨立委拋出兩岸條例修正主張，算不算違背賴總統承諾？梁文傑回應，立法委員有各自的提案權，賴總統不會去指導或約束立委提案權，陸委會也尊重所有立委的提案。
民進黨立委林宜瑾領銜提案修正兩岸條例，她於3日上午表示，在2日上午完成修法連署，希望透過法律明定台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。
林宜瑾指出，將提案把台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）更名為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也將刪除條例內容「國家統一前」用字，以及透過「地區」相稱兩國領土，使法條更進一步地符合基本事實。
林宜瑾後來表示，此案牽涉範圍廣，許多條文必須跟著變動，既然要修就要完整修，尚需要時間；議事處對於提案也做出許多修正建議。
