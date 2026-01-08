香港公車25日起乘客全須佩戴安全帶 違例重罰和坐監

香港執行新法例，1月25日起所有公車、私家巴士和貨車，以至特別用途車輛的司機和乘客座位，司機和乘客都須佩戴安全帶，到香港的台灣旅客要特別留意，否則會遭遇重罰。

按照香港法例，屆時違例不佩戴安全帶，最高罰5千港元及監禁3個月，若15歲以下乘客在乘坐貨車或特別用途車輛時未有佩戴安全帶，司機亦要負上責任，最高可處罰款2千港元。

洪府運輸署助理署長區家傑說，現時香港8千輛專營和非專營巴士中，有六成已經全部或者部分安裝了安全帶，相信隨着巴士型號更替，很快所有巴士都會裝有安全帶；而車主和司機有責任確保車輛安全帶處於良好狀態，但如果乘客發現座位的安全帶失靈，就應該要通知司機，並改坐另一個安全帶能正常運作的座位；如果遇上執法行動，乘客亦能向執法人員講解未有配帶安全帶的原因。

區家傑稱安全帶是乘客的主要保護措施，在迎頭相撞意外中，司機和乘客死亡和重傷的風險，可分別降低約四成和七成。若兒童能坐穩在座位上，便必須要佩戴安全帶；而未能坐穩的幼兒，家長在佩戴安全帶後要緊抱幼兒乘車。

香港民間相信，實施法例初期，警方會較嚴格檢查和執法。香港警方今天說，在法例生效初期，會聯同運輸署及相關持份者進行宣傳和教育，並在車上張貼海報，鼓勵市民養成自覺戴安全帶的習慣。

警方稱，將以日常執法工作進行觀察和檢查，以及根據不同情報和投訴，採取針對性行動，會根據情況審視個案，公平公正處理，又提醒導遊或校車保姆，如車上有安裝安全帶，他們都必須佩戴，保姆亦要確保學童在開車之前正確佩戴安全帶。

香港大型公車公司九龍巴士說，九巴會配合法例，增設車廂廣播，提醒乘客新例要求。九巴現時有超過2千5百輛公車全車或上層所有座位裝有安全帶，佔車隊的六成，主要行走途經快速公路的路線。公司指會向車長發指引，一旦收到乘客舉報其他人無戴安全帶，就會作廣播提醒；車站及車廂內亦會張貼提示，若發現安全帶未能正常操作，車長會建議乘客改坐其他座位，並通知公司跟進。