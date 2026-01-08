展望今年兩岸關係 陸委會：對方看起來是沒有善意

兩岸關係波譎雲詭，展望今年，陸委會指出，北京對台的欺壓脅迫不會停止，兩岸關係還是會面對諸多挑戰，同時陸委會也強調，對今年兩岸關係，我們依然秉持善意，但對方「看起來是沒有」。

陸委會副主委兼發言人梁文傑8日在2026年首場記者會上主動對兩岸關係進行年度回顧與前瞻。

他說，中共2025年對台作為有幾點變化，包含借著「三個80周年」擴大對台統戰宣傳、加大「懲獨」力道，威嚇台人進行跨國鎮壓、對台實施軍事威嚇，企圖壓縮我方管轄權等。他提到，中共近期再次新增所謂「台獨頑固分子」和「打手幫兇」的名單，「我們並不感到意外」。

梁文傑指出，預期2026年北京對台的欺壓脅迫不會停止，兩岸關係還是會面對諸多挑戰，包括今年「兩會」中共將通過「十五五規劃綱要」，推進兩岸融合發展示範區及兩岸經濟合作等等，加大對台促融促統，另外也可能介入今年11月台灣地方選舉，對我國社會進行分化滲透。此外4月川習會、中日關係的持續發展都可能牽動台海局勢。政府將持續密注中共對台策略作為，審慎應處。

此外，本報記者詢問，進入新年度之際，兩岸關係已有惡化，民進黨多位立委先前連署將「兩岸條例」改名為「兩國條例」，大陸國台辦昨天逐字唸出對岸的「反分裂國家法」第八條全文，即動用「非和平方式」的觸發條件示警，而大陸博主曝光沈伯洋住家衛星圖，以及大陸制裁內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，陸委會警告可能「全面檢討兩岸交流」、「一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任」。今年陸委會評估最壞的可能是什麼？有無轉圜的契機？

梁文傑對此回應稱，我們對兩岸關係一直是出於善意、希望兩邊關係能夠和緩，譬如對於台北市長蔣萬安去上海雙城論壇行程，「我們從頭到尾抱持樂見、採取協助的立場」，但沒想到蔣市長回來第二天中共就宣布軍演，這讓我們對於對方的善意「真的不能夠期待」。他說，對今年兩岸關係，我們依然秉持善意，但對方「看起來是沒有」。

另有媒體關注，賴總統多次重申維持台海現狀，由執政黨立委拋出兩岸條例修正，這是否是我方片面改變現狀？梁文傑則僅說，民進黨裡面每人都有各自意見，總統不會指導或約束每位立委提案權，站在陸委會立場也是尊重所有立委提案。不過他也重申，「兩岸條例」需要「取得最大社會共識」，陸委會推動的部分條文修正，都是我們認為確實有需要而且最能取得共識的部分。

至於會否擔心自己也被列入制裁清單？梁文傑說，「我個人並不重要」。他並表示，很多立委擔心「國安法」修法會侵害自由，但昨天大聲捍衛言論自由的立委，對陳舒怡被列為台獨打手幫兇，沒有一人表示意見，他批評稱，「在我看來是捍衛自由講很大聲，但捍衛國家安全一句話都沒有」。