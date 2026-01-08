押回太子集團首腦陳志之後 陸公安部：將通緝首批犯罪集團骨幹

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
柬埔寨太子集團創辦人陳志涉嫌經營跨國犯罪團伙，在柬埔寨境內建立詐騙園區，透過販賣人口從事詐騙牟利。（微博照片）

大陸公安部公布，柬埔寨太子集團創始人兼董事長陳志被從柬埔寨押解回國，並將公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員。

此外，陳志被逮捕並遣送回中國大陸後，柬埔寨國家銀行8日發布公告稱，依據柬埔寨相關法律法規，太子銀行已被正式置於清算程序之中。

大陸公安部8日在微信公眾號通報，在柬埔寨有關部門支持配合下，公安部7日派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志從柬埔寨金邊押解回國，公安部也指陳志是中國國籍。

中國公安部指陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪，並說陳志已被採取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。

公安部有關負責人表示，公安機關「將於近期公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員，堅決將在逃人員緝捕歸案」。公安機關正告犯罪分子，認清形勢、懸崖勒馬，立即投案自首，爭取寬大處理。

柬埔寨內政部7日晚間通報，在打擊跨國犯罪合作框架下，應中國大陸主管部門請求，柬埔寨當局逮捕陳志等3名中國公民並移交中方。

據《柬中時報》，被遣送中國人員分別為陳志、徐繼亮（Xu Ji Liang，譯音）和邵繼輝（Shao Ji Hui，譯音）。上述行動6日執行。此前，柬中兩國執法部門已就相關案件開展數月聯合調查與合作。

柬埔寨內政部也說，根據《柬埔寨國籍法》規定，陳志已於2025年12月經法令被正式剝奪柬埔寨國籍。

