陸海警船到釣魚台島海域「去年總天數破紀錄」 陸國防部回應了

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國防部發言人張曉剛稱，大陸在釣魚台島海域巡航破紀錄正當合理。（圖／取自大陸國防部網站）
日本媒體報導，2025年全年在釣魚台島相關海域觀測到大陸海警船的天數達356天，為歷年最多。大陸國防部發言人張曉剛8日表示，釣魚台島及其附屬島嶼屬中國固有領土，中國海警在相關海域巡航執法、維護海上權益屬正當合理。

據央視新聞，大陸國防部發言人8日就近期涉軍消息發布資訊。針對日媒報導指釣魚台島相關海域發現中國海警船的天數已達356天，超過2024年的355天，刷新最多紀錄。

大陸國防部新聞發言人張曉剛回應，有關活動正當合理，不給任何覬覦中國領土之輩可乘之機，「有關方面無需大驚小怪」，中方敦促日方謹言慎行，不得採取任何可能導致事態升級的舉動，否則只會搬起石頭砸自己的腳。

就日本政府增加國防預算、擬向東南亞國家提供國防裝備的相關報導，張曉剛回應，相關做法暴露日本右翼勢力推動「再軍事化」、企圖讓軍國主義死灰復燃的險惡用心。

張曉剛又說，所有熱愛和平的國家和人民都應認清日本政府的不軌圖謀，防止日本軍國主義借屍還魂，共同捍衛戰後的國際秩序，堅決維護世界和地區的和平穩定。

