快訊

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

好冷！17縣市發布低溫特報 「早晚僅10度」一路凍到明天

簡體字掰了！湯姆熊機台全改繁體關鍵是它 7年級生反曝「唯一問題」

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平送李在明的禮物 有彭麗媛歌曲CD

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
1月5日下午，大陸國家主席習近平（右二）在北京人民大會堂同南韓總統李在明（左一）舉行會談。會談後李在明拿出習近平贈送的小米手機，與習近平和夫人彭麗媛（右一）合影，李在明夫人金惠景（左二）也加入。 （法新社）
1月5日下午，大陸國家主席習近平（右二）在北京人民大會堂同南韓總統李在明（左一）舉行會談。會談後李在明拿出習近平贈送的小米手機，與習近平和夫人彭麗媛（右一）合影，李在明夫人金惠景（左二）也加入。 （法新社）

南韓媒體報導，南韓總統李在明日前對大陸進行國事訪問期間，收到大陸國家主席習近平贈送的電動單車、彭麗媛演唱歌曲的CD等禮物。

韓聯社報導，按照外交慣例，青瓦台未對中方贈禮的具體內容作出公開說明。據南韓政界消息，習近平向李在明贈送了電動自行車、陶瓷及茶具套裝、繪畫作品等，另有收到習近平夫人彭麗媛演唱歌曲的CD。此外，習近平還另行準備了蘋果、柿餅等水果禮品，或作為李在明去年10月贈送慶州皇南餅的回禮。

至於李在明在北京訪問期間，向習近平贈送「麒麟圖」和金箔龍紋畫框，向彭麗媛贈送南韓傳統工藝飾品及美容儀。此外南韓還決定以此次訪陸為契機，將南韓澗松美術館收藏的1對石獅像捐贈給中方。

李在明夫人金惠景曾在1月5日對彭麗媛稱，自己是彭的粉絲。

報導稱，考慮到李在明去年10月向訪南韓出席亞太經合組織（APEC）第32次領導人非正式會議的習近平贈送慶州皇南餅，習近平此次或以水果回禮。

習近平 南韓 李在明

延伸閱讀

李在明結束訪中行程 PO企鵝照盼與金正恩會面

中國機器人「遠征A2」握手李在明 笑稱「受寵若驚呢」

習近平態度放軟吐27字 李在明：「限韓令」可望逐步化解

李在明「南韓人周五下班去上海」刷屏 3關鍵詞修復關係

相關新聞

2部長被列「台獨頑固分子」 是否對陸反制？陸委會：研議好了將對外說明

大陸方面日前宣布對內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，加上將立委沈伯洋住處衛星圖披露，引起我方政府的反彈...

陸海警船到釣魚台島海域「去年總天數破紀錄」 陸國防部回應了

日本媒體報導，2025年全年在釣魚台島相關海域觀測到大陸海警船的天數達356天，為歷年最多。大陸國防部發言人張曉剛8日表...

習近平送李在明的禮物 有彭麗媛歌曲CD

南韓媒體報導，南韓總統李在明日前對大陸進行國事訪問期間，收到大陸國家主席習近平贈送的電動單車、彭麗媛演唱歌曲的CD等禮物...

陸公安部：去年偵破涉電詐案件25.8萬起、妙瓦底押回逾7600名嫌犯

據新華社報導，大陸公安部8日召開記者會披露，2025年，大陸全國公安機關依法嚴厲打擊電信網路詐騙犯罪，有力遏制了犯罪高發...

中國殲35驗證機為何是綠皮？分析：宣示極度自信技術

一架身披原始工業「綠皮」的殲35隱身戰機驗證機，在航空工業瀋飛的跑道上完成了新年首飛。這次雖以「素顏」狀態低調試飛，卻向...

中國機器人「遠征A2」握手李在明 笑稱「受寵若驚呢」

「這可讓我受寵若驚呢！」當南韓總統李在明與中國機器人「遠征A2」握手的一刻，中國科技人的幽默風趣引發現場歡笑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。