習近平送李在明的禮物 有彭麗媛歌曲CD

南韓媒體報導，南韓總統李在明日前對大陸進行國事訪問期間，收到大陸國家主席習近平贈送的電動單車、彭麗媛演唱歌曲的CD等禮物。

韓聯社報導，按照外交慣例，青瓦台未對中方贈禮的具體內容作出公開說明。據南韓政界消息，習近平向李在明贈送了電動自行車、陶瓷及茶具套裝、繪畫作品等，另有收到習近平夫人彭麗媛演唱歌曲的CD。此外，習近平還另行準備了蘋果、柿餅等水果禮品，或作為李在明去年10月贈送慶州皇南餅的回禮。

至於李在明在北京訪問期間，向習近平贈送「麒麟圖」和金箔龍紋畫框，向彭麗媛贈送南韓傳統工藝飾品及美容儀。此外南韓還決定以此次訪陸為契機，將南韓澗松美術館收藏的1對石獅像捐贈給中方。

李在明夫人金惠景曾在1月5日對彭麗媛稱，自己是彭的粉絲。

報導稱，考慮到李在明去年10月向訪南韓出席亞太經合組織（APEC）第32次領導人非正式會議的習近平贈送慶州皇南餅，習近平此次或以水果回禮。