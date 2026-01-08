2部長被列「台獨頑固分子」 是否對陸反制？陸委會：研議好了將對外說明

大陸方面日前宣布對內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，加上將立委沈伯洋住處衛星圖披露，引起我方政府的反彈，陸委會8日對於相關反制措施預告，「研議好了會跟大家說明」。

陸委會曾在沈伯洋個資被披露後曾發聲明，強調中共如一意孤行、變本加厲，持續以恫嚇威脅手段壓迫台灣人民，我方將「不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應」。

陸委會副主委梁文傑8日在記者會上，面對媒體詢問，這讓外界擔心今年陸委會是不是會全面收緊（大陸政策）作為對大陸的回應？他說，「這個當然要看對方的行動。兩岸關係不斷像打乒乓球一樣，有來有往，我們研議完成後會跟大家報告。」

而對於大陸國台辦將劉世芳、鄭英耀與檢察官陳舒怡列為「台獨頑固分子」與「幫兇」後，陸委會主委邱垂正昨說，政府將採取「必要作為」，就相關措施，陸委會有無初步清單？梁文傑則說，研議好了會跟大家說明。

公開資料顯示，2024年大陸發布「懲獨22條」後，陸委會曾對大陸台辦系統官員祭出反制措施，拒發大陸各省市或重要城市的台辦主任來台許可，除非對方願意「約晤」。稍早大陸逕行調整M503航線時，作為反制，我方政府也曾透過觀光署宣布暫停旅遊業者招攬旅行團赴大陸觀光。