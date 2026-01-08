快訊

2部長被列「台獨頑固分子」 是否對陸反制？陸委會：研議好了將對外說明

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
對於大陸列出2位部長在台獨頑固分子清單中等措施，陸委會副主委梁文傑8日預告，「研議好了會跟大家說明」。記者廖士鋒／攝影
對於大陸列出2位部長在台獨頑固分子清單中等措施，陸委會副主委梁文傑8日預告，「研議好了會跟大家說明」。記者廖士鋒／攝影

大陸方面日前宣布對內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，加上將立委沈伯洋住處衛星圖披露，引起我方政府的反彈，陸委會8日對於相關反制措施預告，「研議好了會跟大家說明」。

陸委會曾在沈伯洋個資被披露後曾發聲明，強調中共如一意孤行、變本加厲，持續以恫嚇威脅手段壓迫台灣人民，我方將「不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應」。

陸委會副主委梁文傑8日在記者會上，面對媒體詢問，這讓外界擔心今年陸委會是不是會全面收緊（大陸政策）作為對大陸的回應？他說，「這個當然要看對方的行動。兩岸關係不斷像打乒乓球一樣，有來有往，我們研議完成後會跟大家報告。」

而對於大陸國台辦將劉世芳、鄭英耀與檢察官陳舒怡列為「台獨頑固分子」與「幫兇」後，陸委會主委邱垂正昨說，政府將採取「必要作為」，就相關措施，陸委會有無初步清單？梁文傑則說，研議好了會跟大家說明。

公開資料顯示，2024年大陸發布「懲獨22條」後，陸委會曾對大陸台辦系統官員祭出反制措施，拒發大陸各省市或重要城市的台辦主任來台許可，除非對方願意「約晤」。稍早大陸逕行調整M503航線時，作為反制，我方政府也曾透過觀光署宣布暫停旅遊業者招攬旅行團赴大陸觀光。

陸委會 台獨 劉世芳

相關新聞

2部長被列「台獨頑固分子」 是否對陸反制？陸委會：研議好了將對外說明

大陸方面日前宣布對內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，加上將立委沈伯洋住處衛星圖披露，引起我方政府的反彈...

陸海警船到釣魚台島海域「去年總天數破紀錄」 陸國防部回應了

日本媒體報導，2025年全年在釣魚台島相關海域觀測到大陸海警船的天數達356天，為歷年最多。大陸國防部發言人張曉剛8日表...

習近平送李在明的禮物 有彭麗媛歌曲CD

南韓媒體報導，南韓總統李在明日前對大陸進行國事訪問期間，收到大陸國家主席習近平贈送的電動單車、彭麗媛演唱歌曲的CD等禮物...

陸公安部：去年偵破涉電詐案件25.8萬起、妙瓦底押回逾7600名嫌犯

據新華社報導，大陸公安部8日召開記者會披露，2025年，大陸全國公安機關依法嚴厲打擊電信網路詐騙犯罪，有力遏制了犯罪高發...

中國殲35驗證機為何是綠皮？分析：宣示極度自信技術

一架身披原始工業「綠皮」的殲35隱身戰機驗證機，在航空工業瀋飛的跑道上完成了新年首飛。這次雖以「素顏」狀態低調試飛，卻向...

中國機器人「遠征A2」握手李在明 笑稱「受寵若驚呢」

「這可讓我受寵若驚呢！」當南韓總統李在明與中國機器人「遠征A2」握手的一刻，中國科技人的幽默風趣引發現場歡笑。

