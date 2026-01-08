快訊

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

好冷！17縣市發布低溫特報 「早晚僅10度」一路凍到明天

簡體字掰了！湯姆熊機台全改繁體關鍵是它 7年級生反曝「唯一問題」

陸公安部：去年偵破涉電詐案件25.8萬起、妙瓦底押回逾7600名嫌犯

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
去年有7,600餘名妙瓦底地區大陸籍涉電詐犯罪嫌疑人被押解回大陸。（圖／中國青年報）
去年有7,600餘名妙瓦底地區大陸籍涉電詐犯罪嫌疑人被押解回大陸。（圖／中國青年報）

據新華社報導，大陸公安部8日召開記者會披露，2025年，大陸全國公安機關依法嚴厲打擊電信網路詐騙犯罪，有力遏制了犯罪高發勢頭，共偵破有關案件25.8萬起，會同相關部門攔截詐騙電話36億次、簡訊33億條，緊急止付涉詐資金2,170.7萬元人民幣。各地公安機關累計見面勸阻674.7萬人次。

大陸公安部新聞發言人張明介紹，2025年，公安部部署開展「斷流」、「拔釘」、「斬鏈」等專項行動，累計抓獲詐騙集團幕後「金主」、頭目和骨幹等542名。近期公安機關又公開通緝了100名電信網路詐騙犯罪在逃「金主」和骨幹，彰顯依法嚴打電信網路詐騙犯罪的決心和態度。

大陸公安部加快推進國際打擊電信網路詐騙聯盟建設，推動構建相互協同、普遍參與的全球打擊治理電信網路詐騙犯罪新格局。多次派工作組赴緬甸、泰國、柬埔寨等國開展警務執法合作，搗毀一大批境外詐騙窩點。

針對當前緬甸妙瓦底地區涉中國大陸電信網路詐騙犯罪嚴峻形勢，與緬甸、泰國建立三方協調機制，目前已有7,600餘名妙瓦底地區中國大陸籍涉電詐犯罪嫌疑人被押解回大陸。

詐騙集團 公安 網路

延伸閱讀

1折機票來了！大陸多條國內線機票價格「大跳水」

大陸祭出施壓手段 賴清德：對被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲

本周又加碼 陸採購美大豆已達標約八成

緬甸軍政府靠「選舉」披文人外衣，台灣應擴大與民主陣營互動

相關新聞

2部長被列「台獨頑固分子」 是否對陸反制？陸委會：研議好了將對外說明

大陸方面日前宣布對內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，加上將立委沈伯洋住處衛星圖披露，引起我方政府的反彈...

陸海警船到釣魚台島海域「去年總天數破紀錄」 陸國防部回應了

日本媒體報導，2025年全年在釣魚台島相關海域觀測到大陸海警船的天數達356天，為歷年最多。大陸國防部發言人張曉剛8日表...

習近平送李在明的禮物 有彭麗媛歌曲CD

南韓媒體報導，南韓總統李在明日前對大陸進行國事訪問期間，收到大陸國家主席習近平贈送的電動單車、彭麗媛演唱歌曲的CD等禮物...

陸公安部：去年偵破涉電詐案件25.8萬起、妙瓦底押回逾7600名嫌犯

據新華社報導，大陸公安部8日召開記者會披露，2025年，大陸全國公安機關依法嚴厲打擊電信網路詐騙犯罪，有力遏制了犯罪高發...

中國殲35驗證機為何是綠皮？分析：宣示極度自信技術

一架身披原始工業「綠皮」的殲35隱身戰機驗證機，在航空工業瀋飛的跑道上完成了新年首飛。這次雖以「素顏」狀態低調試飛，卻向...

中國機器人「遠征A2」握手李在明 笑稱「受寵若驚呢」

「這可讓我受寵若驚呢！」當南韓總統李在明與中國機器人「遠征A2」握手的一刻，中國科技人的幽默風趣引發現場歡笑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。