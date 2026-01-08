陸公安部：去年偵破涉電詐案件25.8萬起、妙瓦底押回逾7600名嫌犯

據新華社報導，大陸公安部8日召開記者會披露，2025年，大陸全國公安機關依法嚴厲打擊電信網路詐騙犯罪，有力遏制了犯罪高發勢頭，共偵破有關案件25.8萬起，會同相關部門攔截詐騙電話36億次、簡訊33億條，緊急止付涉詐資金2,170.7萬元人民幣。各地公安機關累計見面勸阻674.7萬人次。

大陸公安部新聞發言人張明介紹，2025年，公安部部署開展「斷流」、「拔釘」、「斬鏈」等專項行動，累計抓獲詐騙集團幕後「金主」、頭目和骨幹等542名。近期公安機關又公開通緝了100名電信網路詐騙犯罪在逃「金主」和骨幹，彰顯依法嚴打電信網路詐騙犯罪的決心和態度。

大陸公安部加快推進國際打擊電信網路詐騙聯盟建設，推動構建相互協同、普遍參與的全球打擊治理電信網路詐騙犯罪新格局。多次派工作組赴緬甸、泰國、柬埔寨等國開展警務執法合作，搗毀一大批境外詐騙窩點。

針對當前緬甸妙瓦底地區涉中國大陸電信網路詐騙犯罪嚴峻形勢，與緬甸、泰國建立三方協調機制，目前已有7,600餘名妙瓦底地區中國大陸籍涉電詐犯罪嫌疑人被押解回大陸。